การเมือง

ส.ส.เพื่อไทย แนะปชน.ดัน ชัยเกษม นั่งนายกฯ มองติดอย่างเดียว ‘อายุมาก’ วอนเดินหน้าแก้รธน.

วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย ที่ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ ว่า ถึงเวลาแล้วที่นักวิชาการ และผู้รู้รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่งกลุ่มนักเคลื่อนไหวและองค์กรอิสระต่างๆจะได้ร่วมกันศึกษาบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ภายหลังจากมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม จนทำให้คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่ตามคำวินิจฉัยดังกล่าว ตกลงแล้วอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นคืออะไร ทำไมถึงทรงอำนาจเช่นนี้

“ผมเคยพูดและบอกเสมอว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นทำหน้าที่อย่างไร ทำไมถึงทรงอำนาจเพราะจาก 2 เหตุการณ์ที่มีคำวินิจฉัยให้หยุดปฎิบัติหน้าที่เริ่มมาจากนายเศรษฐา ทวีสิน และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ทั้งที่บุคคลทั้ง 2 ไม่ใช่ ส.ส.หรือ สว. ทำให้ประชาชนเริ่มสับสนว่าต่อจากนี้อะไรคืออะไรและจะเป็นอย่างไรต่อไป ระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ หน้าที่และขอบเขตอำนาจต้องชี้ให้ชัด”

นพ.เชิดชัย กล่าวต่อว่า ยอมรับว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยเสียงปริ่มน้ำ ซึ่งตามการคาดการณ์ภายหลังจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมา น่าจะช่วงระหว่างวันที่ 3-5 ก.ย.ที่เราจะโหวตนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ เพื่อเข้ามาทำงานและบริหารประเทศต่อไปในวาะระที่เหลือปีเศษ

ซึ่งพรรคเพื่อไทยยังคงเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคือนายชัยเกษม นิติศิริ ซึ่งมีข้อติดขัดเดียวคือ อายุมาก ในขณะที่พรรคภูมิใจไทยเสนอนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าขณะนี้ต่างฝ่ายต่างกำลังเดินหน้าหาเสียงในสภาฯเพื่อร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี

ส.ส.ทุกคนทราบดีว่า นายอนุทิน มีคดีหรือข้อพิพาทใดๆบ้าง ทั้งเรื่องเขากระโดง,นโยบายกัญชา,การเอาที่สาธารณะมาเป็นรันเวย์ หรือข้อพิพาทต่างๆที่คนทั้งประเทศล้วนทราบเรื่อง อย่างไรก็ดีเสียง ส.ส.ที่ปริ่มน้ำของพรรคเพื่อไทย กับการประกาศเปิดตัวของพรรคการเมืองต่างๆที่จะหนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี ขณะนี้นั้นเริ่มชัดเจนแล้ว

โดยส่วนตัวคิดว่า ถึงเวลาที่พรรคเพื่อไทยจะร่วมมือกับพรรคประชาชน ในฐานะพรรคร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล ร่วมกับพรรคต่างๆ จากนั้นก็เข้าสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการขับเคลื่อนประเทศตามระบอบประชาธิปไตยที่ได้เคยประกาศเจตนาร่วมกันไว้ ส่วนการที่หลายฝ่ายระบุว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อีดตรองนายกรัฐมนตรี จะมาเป็นนายกฯนั้น เป็นไปได้ยาก