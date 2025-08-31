ส.ส.เพื่อไทย แนะปชน.ดัน ชัยเกษม นั่งนายกฯ มองติดอย่างเดียว ‘อายุมาก’ วอนเดินหน้าแก้รธน.

หมอเชิดชัย แนะปชน.จับมือพท. ร่วมดัน ชัยเกษม นั่งนายกฯ มองติดอย่างเดียว ‘อายุมาก’ วอนเดินหน้าแก้ไขรธน. ตามระบอบประชาธิปไตย
วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย ที่ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ ว่า ถึงเวลาแล้วที่นักวิชาการ และผู้รู้รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่งกลุ่มนักเคลื่อนไหวและองค์กรอิสระต่างๆจะได้ร่วมกันศึกษาบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ภายหลังจากมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม จนทำให้คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่ตามคำวินิจฉัยดังกล่าว ตกลงแล้วอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นคืออะไร ทำไมถึงทรงอำนาจเช่นนี้
“ผมเคยพูดและบอกเสมอว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นทำหน้าที่อย่างไร ทำไมถึงทรงอำนาจเพราะจาก 2 เหตุการณ์ที่มีคำวินิจฉัยให้หยุดปฎิบัติหน้าที่เริ่มมาจากนายเศรษฐา ทวีสิน และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ทั้งที่บุคคลทั้ง 2 ไม่ใช่ ส.ส.หรือ สว. ทำให้ประชาชนเริ่มสับสนว่าต่อจากนี้อะไรคืออะไรและจะเป็นอย่างไรต่อไป ระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ หน้าที่และขอบเขตอำนาจต้องชี้ให้ชัด”
นพ.เชิดชัย กล่าวต่อว่า ยอมรับว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยเสียงปริ่มน้ำ ซึ่งตามการคาดการณ์ภายหลังจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมา น่าจะช่วงระหว่างวันที่ 3-5 ก.ย.ที่เราจะโหวตนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ เพื่อเข้ามาทำงานและบริหารประเทศต่อไปในวาะระที่เหลือปีเศษ
ซึ่งพรรคเพื่อไทยยังคงเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคือนายชัยเกษม นิติศิริ ซึ่งมีข้อติดขัดเดียวคือ อายุมาก ในขณะที่พรรคภูมิใจไทยเสนอนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าขณะนี้ต่างฝ่ายต่างกำลังเดินหน้าหาเสียงในสภาฯเพื่อร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี
ส.ส.ทุกคนทราบดีว่า นายอนุทิน มีคดีหรือข้อพิพาทใดๆบ้าง ทั้งเรื่องเขากระโดง,นโยบายกัญชา,การเอาที่สาธารณะมาเป็นรันเวย์ หรือข้อพิพาทต่างๆที่คนทั้งประเทศล้วนทราบเรื่อง อย่างไรก็ดีเสียง ส.ส.ที่ปริ่มน้ำของพรรคเพื่อไทย กับการประกาศเปิดตัวของพรรคการเมืองต่างๆที่จะหนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี ขณะนี้นั้นเริ่มชัดเจนแล้ว
โดยส่วนตัวคิดว่า ถึงเวลาที่พรรคเพื่อไทยจะร่วมมือกับพรรคประชาชน ในฐานะพรรคร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล ร่วมกับพรรคต่างๆ จากนั้นก็เข้าสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการขับเคลื่อนประเทศตามระบอบประชาธิปไตยที่ได้เคยประกาศเจตนาร่วมกันไว้ ส่วนการที่หลายฝ่ายระบุว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อีดตรองนายกรัฐมนตรี จะมาเป็นนายกฯนั้น เป็นไปได้ยาก