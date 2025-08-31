ภูมิธรรม ลาประชุมก.ตร. นำ เพื่อไทย เข้าคุย ปชน. ขอเสียงหนุน ชัยเกษม เป็นนายกฯ

‘ภูมิธรรม’ ลาประชุม ก.ตร. นำ ‘เพื่อไทย’ เข้าคุย ปชน. ขอเสียงหนุน ‘ชัยเกษม’ เป็นนายกฯ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการหารือกันระหว่างพรรคเพื่อไทย (พท.) กับพรรคประชาชน (ปชน.) ในการขอเสียงสนับสนุนให้โหวต นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค พท. ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 โดยจะมีตัวแทนจากพรรค พท. นำโดย นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรค พท. ซึ่งได้ส่งหนังสือลาการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ในเวลา 15.00 น. แล้ว
ทั้งนี้ ในส่วนของพรรค พท. มี นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรค นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่และรองหัวหน้าพรรค น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ดและรองหัวหน้าพรรค พร้อมมีตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาล นำโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และนายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมด้วย
ขณะเดียวกันในส่วนพรรค ปชน. มีรายงานว่า นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค ปชน. นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรค และนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย