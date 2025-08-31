ชวน ยัน ไม่เคยมีแนวคิด หนุน ภูมิใจไทย ตั้งรัฐบาล ขออย่าไปฟังกระแสข่าว
เมื่อเวลา 13.47 น. วันที่ 31 สิงหาคม นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ ถึงความเห็นการจัดตั้งรัฐบาล โดยเลี่ยงการตอบคำถาม และบอกว่า วันนี้มีการชุมนุมชาวตรัง
ผู้สื่อข่าวถามว่า มองอย่างไรถึงการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาล นายชวนกล่าวว่า ตนไม่ได้ติดตาม และส่วนตัวไม่ได้สนใจ เรื่องที่จะไปนั่งรัฐบาล เพราะฉะนั้นมีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับตน ขอให้อย่าไปเชื่อ ไม่เคยมีใครมาเจรจา หรือมีความคิดจะไปเจรจากับใคร
เมื่อถามต่อว่า ยังไม่มีแนวคิดสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลใช่หรือไม่ นายชวนกล่าวว่า นี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของตน เพราะไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค ขอให้ไปถามกรรมการบริหารพรรค แต่ส่วนตัวของตน ไม่ได้มีความคิดจะไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลอะไรกับใคร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อนุทิน สุดชิล กินห่านพะโล้ร้านดัง ไร้ท่าทีกังวล ท่ามกลางบรรยากาศดีลชิงเก้าอี้นายกฯ
- ปชป. เตรียมประชุม กก.บห. เฉลิมชัย บอกไม่รู้ เดชอิศม์ ร่วมวงถกดีลนายกฯ ลั่นไม่ใช่หน้าที่เรา
- ชทพ. โผล่ร่วมหารือ ’ปชน.‘ บอก ’วราวุธ‘ ติดประชุม ขณะ ‘เอกนัฏ‘ ติดพบแพทย์ ล่วงหน้า
- พิชิต ย้ำ ไม่เอารบ.เพื่อไทย ถาม กกต.ทำอะไรอยู่ ปล่อยผู้มีอิทธิพลนอกพรรค จัดตั้งรัฐบาล