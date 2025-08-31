การเมือง

ชวน ยัน ไม่เคยมีแนวคิด หนุน ภูมิใจไทย ตั้งรัฐบาล ขออย่าไปฟังกระแสข่าว

เมื่อเวลา​ 13.47 น.​ วันที่ 31 สิงหาคม นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ ถึงความเห็นการจัดตั้งรัฐบาล โดยเลี่ยงการตอบคำถาม และบอกว่า วันนี้มีการชุมนุมชาวตรัง

ผู้สื่อข่าวถามว่า มองอย่างไรถึงการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาล นายชวนกล่าวว่า ตนไม่ได้ติดตาม และส่วนตัวไม่ได้สนใจ เรื่องที่จะไปนั่งรัฐบาล เพราะฉะนั้นมีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับตน ขอให้อย่าไปเชื่อ ไม่เคยมีใครมาเจรจา หรือมีความคิดจะไปเจรจากับใคร

เมื่อถามต่อว่า ยังไม่มีแนวคิดสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลใช่หรือไม่ นายชวนกล่าวว่า นี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของตน เพราะไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค ขอให้ไปถามกรรมการบริหารพรรค แต่ส่วนตัวของตน ไม่ได้มีความคิดจะไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลอะไรกับใคร

