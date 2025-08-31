อนุทิน สุดชิล กินห่านพะโล้ร้านดัง ไร้ท่าทีกังวล ท่ามกลางบรรยากาศดีลชิงเก้าอี้นายกฯ

‘เสี่ยหนู’ ชิลท่ามกลางบรรยากาศชิงเก้าอี้นายกฯเดือด
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการโหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดที่พรรคเพื่อไทยยื่นข้อเสนอให้พรรคประชาชนโหวตหนุนนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตของเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรีแทนไปหนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี
โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ถึงขั้นยกเลิกการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เพื่อไปเจรจากับพรรค ปชน.ด้วยตัวเอง
ส่วนบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทยกลับเป็นไปอย่างเรียบง่าย ล่าสุดมีภาพของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในช่วงเช้า ไปรับประทานห่านพะโล้เจ้าดัง ร้านฉั่ว คิม เฮง ย่านกรุงเทพกรีฑา ซึ่งแต่งตัวสบายๆ ไม่มีท่าทีกดดันอะไรกับการวิ่งแย่งชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี