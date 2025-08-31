ภูมิธรรม ยัน พรรคร่วมรบ.รับทุกข้อเสนอ พร้อมย้ำปชน.รับ ยังไม่ตัดสินใจจะยกมือให้ใคร

‘ภูมิธรรม’ เผยพรรคร่วมรัฐบาล ตอบรับทุกข้อเสนอ ‘ปชน.’ รอพรรคส้มตัดสินใจ ลั่นทำเร็ว ยุบสภาได้ก่อน 4 เดือน ขณะม็อบหนุน ‘เพื่อไทย’ โผล่ให้กำลังใจ “เพื่อไทยสู้ๆ”
จากนั้นเวลา 15.10 น. ภายหลังแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยนายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรค พท. เข้าหารือกับแกนนำพรรคปชน.ประมาณ 1 ชั่วโมง นายภูมิธรรมได้นำแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลมาแถลงข่าว ขาดเพียงนายเดชอิศม์ ขาวทอง และนายชัยชนะ เดชเดโช แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่ระบุว่ารีบไปประชุมพรรค จึงไม่ได้ร่วมวงสัมภาษณ์
โดยนายภูมิธรรม กล่าวว่า ในนามพรรคร่วมรัฐบาล ได้มอบหมายให้พรรค พท. เป็นแกนนำในการประสานจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคปชน. ซึ่งตัวแทนที่มาวันนี้ก็ครบทุกพรรค ส่วนตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติไม่สบาย แต่เขาพร้อม หากไม่สบายใจหรือมีข้อสงสัยก็พร้อมจะซูมเข้ามา ซึ่งข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลมีความเป็นเอกภาพ เนื่องจากเห็นว่าการเมืองขณะนี้เป็นช่วงวิกฤต เป็นเรื่องที่ควรจะหาทางออกร่วมกัน
นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า ดังนั้น หลังจากที่พูดคุยกันแล้วพรรคร่วมรัฐบาลจึงได้มาพูดคุยกับพรรคปชน. เนื่องจากพรรคปชน.เป็นพรรคที่เสนอว่า หากใครรับข้อเสนอของพรรคปชน.ได้ ก็จะนำมาตัดสินใจว่าจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งวันนี้พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดจึงได้มานำเสนอและพูดคุยกัน โดยหัวใจสำคัญวันนี้คือ ข้อเสนอของพรรคปชน.เรารับทั้งหมด พร้อมที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า ส่วนข้อเสนอของเราเป็นการเสนอให้พรรค ปชน.ได้รับทราบ ซึ่งได้คุยกันแล้วว่าหลายเรื่องที่เราเสนอเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม เราเสนอไม่ให้มีการไปแซกแทรกกระบวนการยุติธรรมคดีต่างๆ ที่อยู่ทั้งหมด ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการ รายละเอียดทั้งหมดพรรค ปชน.จะเอาไปพิจารณาและบอกกับเราว่ายังไม่ได้รับปาก หรือตัดสินใจว่าจะยกมือให้ใคร อยู่ที่คณะกรรมการบริหารพรรคและองคาพยพของพรรค มีหลายส่วนก็จะต้องปรึกษาหารือกันให้มากที่สุด ซึ่งเราก็ยอมรับเงื่อนไขนี้ได้ โดยในวันที่ 1 กันยายน พรรคปชน.จะมีการประชุมเป็นกระบวนการภายในของพรรค
นายภูมิธรรม กล่าวด้วยว่า วันนี้สิ่งที่เราเสนอและพูดคุยกัน ถ้าจะจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาวาระที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติคือการแก้ไขวิกฤตเรื่องรัฐธรรมนูญที่อยากจะรีเซ็ตการเมืองใหม่ ให้เป็นการเมืองที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ส่วนเรื่องอื่นๆ ยังเป็นกระบวนการรายละเอียด ขออนุญาตไม่พูดไปมากกว่านี้ เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันต่อทั้งสองฝ่าย
เมื่อถามว่า การพูดคุยวันนี้ พรรคพท.ได้พูดถึงข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่เช่นการนำรัฐธรรมนูญปี 2540 กลับมาใช้ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ข้อเสนอเราเห็นว่าไม่ได้เป็นปัญหาต่อข้อสรุปที่ได้สรุปกันไปขั้นต้น ซึ่งเรายอมรับทั้งหมดไม่ได้ขัดกัน ตรงนี้เราโอเค แต่ข้อเสนอของเราเพียงเสนอให้พิจารณา แต่จะทำหรือไม่ทำ ไม่มีผลต่อการร่วมจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อถามว่า พรรคร่วมรัฐบาลมากันครบถือเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า เรายินดีพร้อมยุบสภาให้ไม่เกิน 4 เดือนตามที่เขาเสนอ แต่เร็วกว่านั้นเราก็ทำได้ ขณะที่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า “เราจะยุบสภาให้เร็ว”
เมื่อถามว่า บรรยากาศเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า “พอแล้วครับ”
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า กังวลหรือไม่ว่าพรรคประชาชนจะไม่เลือกใครเลย นายภูมิธรรม ไม่ได้ตอบคำถาม
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนจะยกมือสนับสนุนนายชัยเกษมหรือไม่ นายภูมิธรรม ไม่ได้ตอบคำถามเช่นกัน
ด้านนายชูศักดิ์ กล่าวเสริมว่า ทิศทางการพูดคุยวันนี้เป็นไปได้ด้วยดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ภูมิธรรมและคณะเดินทางออกจากพรรค ปชน.นั้น มวลชนฝั่งพรรคปชน.ยังคงรอตะโกนต่อต้านแดนนำพรรค พท.เช่นเดิม แต่ระหว่างนั้นก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค พท.ได้นำดอกไม้มาให้นายภูมิธรรมและนายสรวงศ์ พร้อมบอกว่า “เพื่อไทยสู้ๆ”
