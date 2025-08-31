มทภ.2 ไม่ยืนยัน สรัย ดึ๊ก เสียชีวิตแล้ว ตั้งข้อสังเกต ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนกว่าเดือน

มทภ.2 ไม่ยืนยัน ‘สรัย ดึ๊ก’ เสียชีวิตหรือไม่ ตั้งข้อสังเกต ไม่พบปรากฏตัวต่อสาธารณชนกว่าเดือนแล้ว
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ระบุถึงกรณีที่มีข่าวแพร่ตามสื่อต่างๆ ว่า พล.ท.สรัย ดึ๊ก รองผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา ในฐานะผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่ 3 ได้เสียชีวิตแล้ว ว่า ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเสียชีวิตแล้วจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีรายงานเข้ามาว่าเสียชีวิต แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า พล.ท.สรัย ดึ๊ก ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนานกว่าเดือนแล้ว
