เดชอิศม์ ลั่นไม่ร่วมรัฐบาลกับ ภท. กร้าว ถ้าจับมือก็ไม่เหลือความเป็นคน ชี้ฮั้วส.ว.เลวร้ายกว่ารัฐประหาร

“เดชอิศม์” ปิดประตูจับมือ “ภูมิใจไทย” ตั้งรัฐบาล กร้าว ถ้าทำก็ไม่เหลือความเป็นคน บอก รัฐประหาร 100 ครั้ง ก็ไม่เลวร้ายเท่าฮั้ว ส.ว. ยกอำนาจให้คนเดียวชี้ขาดประเทศ ย้ำคดีเขากระโดง ต้องเอาผิดให้เด็ดขาด บอก 2 เดือน ก็ยุบสภาได้
เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 31 สิงหาคม ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ออกมาระบุภายหลังการเจรจากับพรรคประชาชน ที่พรรคร่วมรัฐบาลรับเงื่อนไขทั้งหมดของพรรคประชาชน ว่า จริงๆ เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทย กับพรรคประชาชน ตนไปเป็นเพื่อนเขา ส่วนประเด็นเป็นเรื่องของทั้งสองพรรคต้องคุยกัน
เมื่อถามย้ำว่า หมายถึงพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับเงื่อนไขทั้งหมดใช่หรือไม่ นายเดชอิศม์กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ปฏิบัติตามเงื่อนไขของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด
ส่วนจะนำข้อหารือระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชน เข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ด้วยหรือไม่ นายเดชอิศม์ยอมรับว่า อาจอยู่ในวาระอื่นๆ เนื่องจากมีวาระสำคัญอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับข้อเสนอของพรรคประชาชนและและข้อเสนอเพิ่มเติมของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายเดชอิศม์ยืนยันว่า เห็นด้วย พร้อมระบุว่า วันนี้ต้องยุบสภาให้เร็วที่สุด เพราะถึงแม้เราอยู่ต่อไปก็ขัดต่อความรู้สึกของประชาชน ในความเห็นของตน 4 เดือนยังยาวไป อยากให้ยุบสภาเร็วกว่านั้น มองว่า 2 เดือน 3 เดือนก็ยุบสภาได้แล้ว เมื่อทำในสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนให้เสร็จสิ้น ขอให้รีบยุบสภา เพื่อให้ประชาชนได้กลับไปตัดสินใจ ว่าจะเลือกใครกลับมาเป็นผู้นำประเทศ
นายเดชอิศม์ยังกล่าวอีกว่า ในประเด็นที่แถมไปคือการทุจริต เช่นเรื่องเขากระโดง ที่หลวงต้องเป็นที่หลวง เราปล่อยให้ยืดเยื้อมาขนาดนี้ได้อย่างไร และการฮั้ว ส.ว. เป็นการทำร้ายประเทศ
“ผมมองว่าการทำรัฐประหารสัก 100 ครั้ง ก็ไม่เลวร้ายเท่ากับการฮั้ว ส.ว. เพราะ ส.ว. มีอำนาจการเลือก กกต. ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ หาก ส.ว. มีเจ้าของ มีการสั่งกันได้ เท่ากับว่าประเทศอยู่ภายใต้การกำกับของคนคนเดียว แล้วประเทศเราจะอยู่อย่างไร มองว่าประเทศเราถึงกับล่มสลายได้เลย” นายเดชอิศม์กล่าว
เมื่อถามอีกว่า แสดงว่าปิดประตูการร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ นายเดชอิศม์กล่าวว่า หากตนไปสนับสนุน เจ้าของนโยบายที่ตนพูดไปสักครู่ อย่าว่าเป็นนักการเมืองเลย ความเป็นคนของตนก็ไม่เหลือ ก่อนย้ำว่า “ผมไม่มีความเป็นคนเหลืออยู่เลย”