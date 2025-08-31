‘พลากร’ ส.ส.กาฬสินธุ์ ย้ำจุดยืน เคียงข้างเพื่อไทย พร้อมโหวต ชัยเกษม นั่งนายกฯ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพลากร พิมพะนิตย์ หรือบอล ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ก็ทำหน้าที่ผู้แทนของพี่น้องเหมือนเดิม เวลาสุขก็ร่วมยินดี เวลาทุกข์ก็ดูแลไม่ไปไหนครอบครัวเพื่อไทย
นายพลากรให้สัมภาษณ์ว่า ตนในฐานะเป็นผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าน หรือจะเป็นฝ่ายรัฐบาล ก็จะขอทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียง ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเหมือนเดิม ยืนยันว่า หัวใจยังคงอยู่กับครอบครัวเพื่อไทย จะยังคงอยู่เคียงข้างเหมือนเดิม และจะทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ เขต 2 อย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเทเสียสละ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน ชาวกาฬสินธุ์ต่อไป และพร้อมสนับสนุนนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 อย่างแน่นอน