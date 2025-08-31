โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการ 5 ราย พ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 5 ราย
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ความว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ ข้าราชการตุลาการ ลาออกจากราชการ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1.นางสาวอรวรรณ วีระภาคย์การุณ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568
2.นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568
3.นายพศวัต จงอรุณงามแสง ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568
4.นางชลีรินย์ เภาพัฒนา อมรศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568
5.นายกิตติ อินนาคกูล ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแม่สอด ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568
และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง 5 ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568