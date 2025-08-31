โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 34 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 34 ราย กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศอดีตข้าราชการตำรวจ จำนวน 34 ราย ออกจากยศตำรวจ ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ.2565 ข้อ 4 (2) และ (4) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และ ข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 ดังนี้
1.พันตำรวจเอก วิเชียร สุนทรพินิจ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา
2.พันตำรวจโท ชัชชัย หรือสงกรานต์ โรจนชินบัญชร ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
3.พันตำรวจโทหญิง พจณีย์ หรือพจนีย์ เซกระโทก หรือรุจิระ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือกและจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
4.พันตำรวจโท สำรวล เพชรสถิตย์ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
5.พันตำรวจโท อนุสรณ์ มูลสาร ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรมาลา
6.พันตำรวจโท กมล เลิศล้ำ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
7.พันตำรวจโทไพฑูรย์ หรือไพทูล อ่อนสะอาด ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญทองช้างเผือก
8.พันตำรวจโท สุทธิพจน์ หรือเฉลิมศักดิ์ โกมลวาสี ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
9.พันตำรวจตรี ประเสริฐศักดิ์ วังคีรี ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
10.พันตำรวจตรี ดุสิต หรือสุทธิศักดิ์ หรือสิทธิศักดิ์ บรรเทือง ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2566 เนื่องจากต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
11.ร้อยตำรวจเอก วิชาญ คูเมือง ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา
12.ร้อยตำรวจเอก ศุภธัช หรือปรีชา โสภา ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญทองช้างเผือก
13.ร้อยตำรวจเอก นิติธร หรือประสิทธิ์ชัย หรืออรีย์ธัช พลบุญ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
14.ร้อยตำรวจเอก สุพัฒน์ ประจงหัตถ์ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญราชการชายแดน
15.ร้อยตำรวจเอก ธนวินท์ บัวหลวง ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
16.ร้อยตำรวจเอก สัมพันธ์ กันทะสอน ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
17.ร้อยตำรวจเอก ธรณ์ธันย์ หรือชูเกียรติ หนูสุวรรณ์ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญราชการชายแดน
18.ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์ อิสโร ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญราชการชายแดน
19.ร้อยตำรวจเอก ประกฤติ หรือทรงกรด บุญส่ง ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
20.ร้อยตำรวจเอก วิศาล ขวัญนินิมิตร ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญทองช้างเผือก
21.ร้อยตำรวจเอก ศุขไพโรจน์ หรือไพโรจน์ โททัสสะ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา
22.ร้อยตำรวจเอก สิทธิชัย ศรีชมชื่น ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรมาลา
23.ร้อยตำรวจโท รักษ์ธรรมชาติ หรือลอง หรือรักษ์ธรรม วรรณทอง ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2558 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา
24.ร้อยตำรวจโท ประวิทย์ ทอนทอง ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2558 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญทองช้างเผือก
25.ร้อยตำรวจโท นพเก้า ติยาภักดิ์ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา
26.ร้อยตำรวจเอกหญิง วัลยา จันทร ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
27.ร้อยตำรวจโท ประนาท สามาอาพัด ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
28.ร้อยตำรวจโท เทวา บุญจำเนียร ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญทองช้างเผือก
29.ร้อยตำรวจโท เฉลิมศักดิ์ กัลวิชา ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญทองช้างเผือก
30.ร้อยตำรวจโท เฉลิมชัย สุติบุตร ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
31.ร้อยตำรวจโท วินัย หรือณัฐวิชัย วิชัย ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 เนื่องจากต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญทองช้างเผือก
32.ร้อยตำรวจตรี ขวัญชัย จันทิตย์ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2558 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก
33.ร้อยตำรวจตรี วีระพล คำดี ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก
34.ร้อยตำรวจตรี ไพรัช สุวรรณไตรย์ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญทองช้างเผือก
ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 34 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2568