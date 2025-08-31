วงประชุม เพื่อไทย-ปชน. ยังไม่มีข้อสรุปชัดเท่าวงคุยอนุทิน พท.ย้ำมีความสามารถแก้รธน. ภท.มีแต่ขวาง

เปิดวงประชุม ‘เพื่อไทย-ประชาชน’ ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน เท่าวงคุย ‘อนุทิน’ เหตุยังไม่ได้คุยกับ ‘ชัยเกษม’ ขณะที่แกนนำ พท.ชิงขอโทษก่อน พร้อมแนะ ย้อนอดีต ‘ภท.’ เคยขวางแก้ รธน. ส่วนประชุม ส.ส.ปชน.พรุ่งนี้อาจยังกั๊กเลือกใครนั่ง ‘นายกฯคนใหม่’ เหตุแกนนำ ปชน.ยังไม่เปิดเผยการตัดสินใจ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการหารือร่วมกันของพรรคประชาชน (ปชน.) และพรรคเพื่อไทย (พท.) รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลในการขอเสียงสนับสนุนให้โหวตนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค พท. ให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ในช่วงต้นของการเจรจา ตัวแทนพรรค พท.มีการกล่าวขอโทษผู้บริหารพรรค ปชน. ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นการขอโทษเรื่องที่ขัดแย้งกันในอดีต แต่ในการหารือครั้งนี้ดูจะมีปัญหากว่า เมื่อเทียบกับตอนที่พรรค ปชน.หารือกับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากครั้งนั้นเป็นการหารือร่วมกับพรรค ภท.เพียงพรรคเดียว แต่ครั้งนี้กลับมีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นเข้ามาร่วมหารือด้วย จึงทำให้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดเหมือนคราวที่หารือกับพรรค ภท.
ประกอบกับก่อนหน้านี้ พรรค พท.ก็ไม่เคยมีท่าทีที่จะรับเงื่อนไขของพรรค ปชน.เลย ทั้งยังมีข้อเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนทีโออาร์ด้วย จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การเจรจาไม่คืบหน้า ซึ่งทางแกนนำพรรค ปชน.เองก็ไม่ได้มีความมั่นใจกับแกนนำของพรรค พท. เนื่องจากยังไม่ได้มีการพูดคุยกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนของพรรค พท. ย้ำว่าทำให้การพูดคุยไม่มีความชัดเจนเหมือนกับของพรรค ภท.
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่มีการหารือกันนั้น พรรค พท.ได้แสดงเจตจำนงในการขอเสียงโหวตให้นายชัยเกษม เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยมีการเน้นย้ำว่า พรรค พท.มีความสามารถในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และได้ให้คำแนะนำกับพรรค ปชน.ถึงการกระทำของพรรค ภท.ในอดีตว่าเคยเกิดอะไรขึ้นบ้าง เช่น พรรค ภท.เคยขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาก่อน พร้อมย้ำว่า พรรค พท.พร้อมรับข้อเสนอของพรรค ปชน. แต่ทั้งนี้ก็ต้องให้เกียรติพรรค ปชน.เป็นคนตัดสินใจ
นอกจากนี้ หลังจากแกนนำพรรค พท.ได้พูดคุยกับแกนนำของพรรค ปชน.เสร็จแล้ว ยังได้มีการขอเวลาพูดคุยกันเองในพรรค พท.
สำหรับการนัดประชุมนัดพิเศษของ ส.ส.พรรค ปชน.ในวันที่ 1 กันยายนนี้ เป็นไปเพื่อกำหนดแนวทางในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยแหล่งข่าวคาดว่า ส.ส.ที่เข้าร่วมอาจจะไม่ได้มาครบทั้งพรรค เนื่องจากบางคนอาจติดภารกิจ เพราะปกติแล้วจะมีการประชุมกันทุกวันอังคาร โดยในการประชุมนี้จะมีการเปิดโอกาสให้ ส.ส.ได้แสดงความคิดเห็น แต่จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากแกนนำของพรรคได้มีการตัดสินใจไว้ก่อนแล้ว แต่ยังไม่มีการระบุวันที่ชัดเจนในการเปิดเผยผลการตัดสินใจนั้นให้กับ ส.ส.ทราบเมื่อไหร่ เพราะขึ้นอยู่กับการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะกำหนดวันในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ลงระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร่