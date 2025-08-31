อดีตส.ส.เมืองคอน จี้เปลี่ยนขั้วการเมือง หลังปัญหาท่วมประเทศ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลต้องเสียตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึง 2 คน เนื่องจากปัญหาทางจริยธรรม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชนและนักวิชาการจำนวนมาก
“รัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้และความยากจนได้ ซ้ำยังทำให้รากหญ้าลำบากมากขึ้น ทั้งที่เคยอ้างว่ามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารเศรษฐกิจ แต่ตลอดสองปีกว่าที่ผ่านมา กลับไม่เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวัง รวมไปถึงรัฐบาลชุดนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งบริเวณชายแดน มีเหตุปะทะรุนแรงต่อเนื่อง จนมีผู้เสียชีวิต ทั้งพลเรือนและทหาร โรงพยาบาลถูกโจมตี และที่สำคัญคือยังมีการรุกล้ำดินแดนจากต่างชาติ ซึ่งสะท้อนถึงความล้มเหลวในการปกป้องอธิปไตย ผมรับไม่ได้กับการบริหารที่ทำให้เสียดินแดน คนตาย ทหารตาย ราษฎรยิ่งจน ภาวะผู้นำไม่ปรากฏ และนำไปสู่ความแตกแยกทางสังคม ยิ่งนานวัน ยิ่งปวดร้าว” รศ.ดร.รงค์ กล่าว