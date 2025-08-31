เพื่อไทย โปรโมต ชัยเกษม แคนดิเดตนายกฯ ยึดมั่นหลักนิติรัฐ-แก้รธน.60-หนุนส.ร.ร.จากการเลือกตั้ง

‘เพื่อไทย’ กางประวัติ ‘ชัยเกษม’ โปรโมตแคนดิเดตนายกฯ ชูจุดยืนทางการเมือง ยึดหลักนิติรัฐ-แก้ รธน.60 ผลักดันไทยเดินหน้าอย่างมั่นคง บนเส้นทางประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์รูปพร้อมข้อความ ระบุว่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายชัยเกษม นิติสิริ หนึ่งในบุคคลสำคัญในแวดวงกฎหมายและการเมืองของไทย ด้วยประสบการณ์ยาวนานทั้งในฐานะอัยการสูงสุด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับการยอมรับว่า เป็นนักกฎหมายที่ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ และเคยมีบทบาทโดยตรงในหลายเหตุการณ์สำคัญของประเทศ
ประวัติการศึกษาและเส้นทางการทำงาน การศึกษาปริญญาตรี แผนกนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง), กฎหมายระหว่างประเทศ Columbia University, USA, ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ก่อนเข้าสู่เส้นทางสายกฎหมายเต็มตัว
งานอัยการ เริ่มรับราชการอัยการตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 ค่อยๆ ก้าวหน้าจนได้รับตำแหน่งสูงสุดคือ อัยการสูงสุด ระหว่างปี 2550-2552 งานการเมือง หลังเกษียณราชการได้เข้าสู่การเมือง โดยได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตั้งแต่ปี 2556 มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี) และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)
ประสบการณ์อื่นที่สำคัญ ประธานคณะกรรมการด้านประชาธิปไตย กระบวนการยุติธรรม และความเสมอภาคเท่าเทียม พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย และอดีตประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
บทบาททางการเมือง และเหตุการณ์สำคัญกับพรรคเพื่อไทย นายชัยเกษม เป็นบุคคลสำคัญที่พรรคให้ความไว้วางใจ และได้รับการเสนอชื่อเป็น แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคในการเลือกตั้งปี 62-66 การรัฐประหารปี57 ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายรัฐบาลในการเจรจากับคณะรัฐประหารที่สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้ยืนยันจุดยืนของรัฐบาลรักษาการว่าจะไม่ลาออกทั้งคณะและรายบุคคล หลังจากนั้นไม่นาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศยึดอำนาจ ถือเป็นเหตุการณ์ที่เขามีบทบาทเผชิญหน้าโดยตรง
บทบาทหลังรัฐประหาร ยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองในพรรคเพื่อไทย ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรค
จุดยืนทางการเมือง หลักนิติรัฐ (Rule of Law) ย้ำมาตลอดว่าหลักนิติรัฐคือทางออกของความขัดแย้งทางการเมือง มองว่าการนำกฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ก่อให้เกิดความแตกแยกและบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชน การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เห็นว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการประชาธิปไตย สนับสนุนการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงและเสนอให้เขียนไว้ชัดเจนว่า “การรัฐประหารเป็นความผิดอาญาฐานกบฏ และไม่มีอายุความ เพื่อป้องกันการยึดอำนาจในอนาคต”
ส่วนเส้นทางของนายชัยเกษม เป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ด้านกฎหมายกับการเมือง ยืนหยัดในหลักประชาธิปไตยและนิติรัฐ มุ่งหวังสร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม และผลักดันให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงบนเส้นทางประชาธิปไตย