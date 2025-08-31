สมคิด ซัดแรง กองเชียร์พรรคส้ม ด่าหยาบคายทีมเจรจาเพื่อไทย ไร้วัฒนธรรม อารยชนไม่ควรทำอย่างยิ่ง
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และอดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ระบุทางเฟซบุ๊ก สมคิด อุบล ตำหนิการกระทำของกลุ่มคนที่ตะโกนด่าทอคณะของนายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรค พท. ที่เข้าหารือกับแกนนำพรรคประชาชน ณ ที่ทำการพรรคประชาชน
นายสมคิดระบุว่า ระยำ / ถ่อย /สถุน
การพูดคุย ของพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาชนจบลงแล้ว โดยแกนนำพรรคร่วม ได้เสนอข้อเสนอให้พรรค ปชน.รับทราบ และคงพูดคุยกันปกติ ที่จะให้พรรค ปชน.เลือกนายกฯฝั่งพรรค พท.ที่เป็นแกนนำ โดยปกติทุกพรรคก็มีการประชุมพรรคกันทั้งนั้น พท.ก็จะประชุมพรรควันอังคารที่ 2 ก.ย. พรรค ปชน.เขาก็ประชุมพรรค 1 ก.ย.เพื่อเป็นการแจ้งให้สมาชิกทราบ และก็ขอมติกัน
การพูดคุยเจรจาเป็นธรรมดา ทุกแห่งในโลก เมื่อตั้งรัฐบาล แต่สิ่งที่ผมขอกล่าวถึงคือ การตะโกนด่าทอคณะฯของท่านภูมิธรรม เมื่อลงจากรถก่อนเข้าพรรค ด่าหยาบคาย ผมว่าพรรค ปชน.ไม่จัดคนทำแบบนี้อยู่แล้ว เพราะทางการเมืองเขาพูดคุยกันปกติ..คนที่ตะโกนด่าอาจทำด้วยตัวเอง หรือพรรคพวก หรือคนอื่นจัดมาด่า..ผมถือว่าทุเรศ ไร้วัฒนธรรม อารยชนไม่ควรทำอย่างยิ่ง..ไม่ว่าทำกับใคร มันมิใช่ฤดูหาเสียงนะ
ที่ผมต่อว่าก็เพราะมันเกินไป ผมรับมวลชนที่ทำเนียบ หรือม็อบ เป็นร้อยครั้งผมก็ถูกตะโกนด่า ส่วนหนึ่งก็จากติ่งส้มนี่แหละ..ผมก็ไม่คิดตอบโต้ เพราะผมมีหน้าที่รับฟัง บางคนผมเคยไปประกันตัวด้วยซ้ำ ยังพาคนมาด่าผม บางคนออกอาการหน้าตาต่อว่าผมอย่างแรง ผมไม่เคยถือโทษ นี่เรื่องจริงนะครับ มิได้พูดเอาดี..ที่ผมไม่ถือโกรธเพราะผมมองเขาอย่างเข้าใจต่างหาก..ก็หวังว่าถ้าเขาอาวุโสขึ้นเขาคงคิดได้เอง
แต่เหตุวันนี้ ที่ตะโกนด่าคณะฯแกนนำพรรคร่วม ผมขอด่าขอต่อว่า คนที่ตะโกนวันนี้ ระยำ ถ่อย สถุน
เห็นมั๊ย..ผมก็ด่าเป็นนะครับ.555 .แต่ผมก็เชื่อว่า มันไม่เกิดประโยชน์อะไร