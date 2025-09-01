สะพัด ‘นรธิป’ ผงาด มทภ.4 ‘บิ๊กเติ่ง’ คุม ภ.2 ‘บิ๊กไก่’ แม่ทัพ 1 ‘บิ๊กเฟื่อง’ ผบ.ทร.

‘นรธิป’ ผงาด มทภ.4 บิ๊กเติ่งคุม ภ.2-บิ๊กไก่ แม่ทัพ 1 ‘บิ๊กเฟื่อง’ผบ.ทร.-‘บิ๊กคิม’ นั่งทัพฟ้า ‘บิ๊กหยอย’ ผบ.ทสส.-‘บิ๊กหนุ่ย’ปลัดสภากลาโหม เคาะโผนายพลทหาร บิ๊กอ้วนลาถก ก.ตร.-บิ๊กต่ายหัวโต๊ะ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ใจความระบุว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 8/2568 ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น ทั้งนี้ นายภูมิธรรม ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) แจ้งลาการประชุม ก.ตร. ทำให้ในการประชุม ก.ตร. เวลา 15.00 น. วันที่ 31สิงหาคม โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. จะทำหน้าที่ประธาน ก.ตร. พิจารณาวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งรอง ผบ.ตร.และ จเรตำรวจแห่งชาติ ลงมาถึง ผบก.วาระประจำปี 2568 ที่เลื่อนมาจากการประชุม ก.ตร.เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อให้การแต่งตั้งตำรวจระดับนายพล เสร็จสิ้นทันตามกฎ ก.ตร.และ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ที่ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นัดประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลหรือ บอร์ด 6 เสือกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล 2568 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา
สำหรับการเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายนนี้ ไฮไลต์ปีนี้มี 4 เก้าอี้ใหญ่ คือ บิ๊กหนุ่มพล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ (ตท.24) ปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.อ๊อบ พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี (ตท.24) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) บิ๊กแมว พล.ร.อ.จิรพล ว่องวิทย์ (ตท.23) ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)และ บิ๊กไก่ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล (ตท.24) ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ทั้งนี้ พล.อ.ณัฐพลสั่งการให้กรมเสมียนตราเร่งตรวจสอบบัญชีรายชื่อเพื่อความถูกต้อง และในสัปดาห์นี้จะทำเรื่องสอบถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงอำนาจในการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีอันต้องสิ้นสุดลงหลัง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสิ้นให้พ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจากกรณีคลิปเสียงสนทนาสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม บิ๊กหนุ่ย พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ (ตท.24) รองปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ข้ามห้วยมาจากกองทัพบก (ทบ.) ตั้งแต่ปี 2567 และเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับ บิ๊กหนุ่ม ตท.24 ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ร่มเกล้า ปั้นดี (ตท.24) หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรี เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
บิ๊กชาย พล.อ.วสุ เจียมสุข (ตท.25) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) โยกมาเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม สำหรับ บิ๊กเดี่ยว พล.ร.อ.ณัฐพล เดี่ยววานิช (ตท.25) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม และ บิ๊กไว พล.อ.อ.ไวพจน์ เกิงฝาก (ตท.25) ผบ.คปอ.ข้ามมาเป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย บิ๊กหยอย พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ (ตท.24) รอง ผบ.ทสส. รุ่นเดียวกับ ผบ.อ๊อบ ที่จะได้นั่ง ผบ.ทสส. พล.อ.นพดล ปิ่นทอง (ตท.24) ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) ขยับมาเป็นรอง ผบ.ทสส. บิ๊กป๊อบ พล.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ (ตท.25) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็นรอง ผบ.ทสส. พล.ร.อ.เสนอ เงินสลุง (ตท.25) รองเสธ.ทหาร เป็นรอง ผบ.ทสส. และ บิ๊กปาโก้ พล.อ.อ.เสกสัณน์ ไชยมาตย์ (ตท.26) ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ. เป็นรอง ผบ.ทสส. บิ๊กจุ๊ฟ พล.อ.ชิดชนก นุชฉายา (ตท.26) หัวหน้าสำนักงานฝ่ายเสธ.ประจำ ผบ.ทสส. เป็นเสนาธิการทหาร และ พล.ท.ศราวุธ จันทร์พุ่ม (ตท.24) รองผบ.นทพ. ขึ้นเป็น ผบ.นทพ.
กองทัพเรือ (ทร.) บิ๊กเฟื่อง พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ (ตท.24) เสนาธิการทหารเรือ (เสธ.ทร.) ที่มาแรง โดย บิ๊กแมว จะเสนอให้เป็น ผบ.ทร. พล.ร.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช (ตท.25) ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. เป็นรอง ผบ.ทร. พล.ร.อ.พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ (ผช.ผบ.ทร.) เป็นประธานคณะที่ปรึกษา ทร. ขณะที่ พล.ร.ท.นเรศ วงศ์ตระกูล (ตท.26) ผบ.ทรภ.2 เป็น ผช.ผบ.ทร.รองต้น พล.ร.ท.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล (ตท.27) รอง เสธ.ทร. ขึ้นเป็น เสธ.ทร. และ พล.ร.ท.สุวัจ ดอนสกุล ผบ.ทรภ.3 เป็น ผบ.กร.
กองทัพอากาศ (ทอ.) บิ๊กไก่ ดัน ผู้ช่วยคิม พล.อ.อ.เสกสรร คันธา (ตท.26) ผช.ผบ.ทอ. ที่เกษียณ 2571 ขึ้นเป็น ผบ.ทอ. บิ๊กแปง พล.อ.อ.สรรพชัย ศิลานิล (ตท.25) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ พล.อ.อ.สุชาติ เทพรักษ์(ตท.25) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็นรองผบ.ทอ. เสธ.แอน พล.อ.อ.วชิระพล เมืองน้อย (ตท.27) เสนาธิการทหารอากาศ (เสธ.ทอ.) เป็น ผช.ผบ.ทอ. รองโก๋ พล.อ.ท.ประภาส สอนใจดี (ตท.26) รองเสธ.ทอ. ขยับเป็น ผช.ผบ.ทอ. และ รองโอ๋ พล.อ.ท.อนุรักษ์ รมณารักษ์ (ตท.28) รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสธ.ทอ.
กองทัพบก (ทบ.) ที่ยังมี ผบ.ปู พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ (ตท.26) ไม่เกษียณคนเดียวและเหลืออายุราชการอีก 2 ปี เตรียมจัดทัพใหม่ คาดว่าจะขยับผู้ช่วยรุ่ง พล.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ (ตท.26) ผช.ผบ.ทบ. เพื่อน ตท.26 ขยับเป็นรอง ผบ.ทบ. จะขยับบิ๊กเต้ พล.ท.ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ (ตท.26) ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.) เป็น ผช.ผบ.ทบ. และ แม่ทัพใหญ่ พล.ท.อมฤต บุญสุยา (ตท.27)
แม่ทัพภาคที่ 1 มาเป็น ผช.ผบ.ทบ. เพื่อชิง ผบ.ทบ.ในอีก 2 ปีข้างหน้า ดัน รองปู พล.ท.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ (ตท.26) รองเสธ.ทบ. ขึ้นเป็น เสธ.ทบ.คู่ใจ คุมกองอำนายการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) โยก พล.ท.ไพศาล หนูสงข์ แม่ทัพภาคที่ 4 ขึ้นมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (พล.อ.) เป็นต้น
สำหรับกองทัพภาคที่ 1 จะขยับ บิ๊กไก่ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ (ตท.28) แม่ทัพน้อยที่ 1 ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 รองกอล์ฟ พล.ต.สราวุธ ไชยสิทธิ์ (ตท.28) รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 ขณะที่ รองเติ่ง พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์ (ตท.26) รองแม่ทัพภาคที่ 2 ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ส่วน พล.ต.วรเทพ บุญญะ (ตท.26) รอง มทภ.3 ขยับเป็นแม่ทัพภาคที่ 3
ขณะที่กองทัพภาคที่ 4 มีรายงานว่า ผบ.ปู โยก พล.ต.นรธิป โพยนอก (ตท.26) รองแม่ทัพภาคที่ 2 ข้ามห้วยลงใต้มานั่งแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อกระชับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ และ พล.ต.อดุลย์ จันทร์มา (ตท.26) รอง ผบ.นสศ. ขึ้นเป็น ผบ.นสศ.