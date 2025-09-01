เจี๊ยบอมรัตน์ แก้บน ปม แพทองธาร พ้นตำแหน่งก่อนสิ้นปี 68 ระบุ ตัดคลิปเสร็จจะลงให้ชม

เจี๊ยบอมรัตน์ แก้บน ปม แพทองธาร พ้นตำแหน่งก่อนสิ้นปี 68
เวลา 07.30 น. วันที่ 1 กันยายน นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากพรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ระบุว่า
วันนี้มาแก้บน (ภาพก่อนแก้ผ้า) ตามที่ได้บนไว้ว่าถ้านายก #แพทองธาร พ้นตำแหน่งก่อนสิ้นปี 68 จะ #แก้ผ้ารำมี สจ.อ.เมือง นครปฐม และเพื่อนฝูงบางส่วนมาร่วมเป็นสักขีพยาน ตัดคลิปเสร็จจะลงให้ชม
ไม่ใช่สายมู บนด้วยความรำคาญหงุดหงิดไปงั้น แต่บนครั้งแรกก็สำเร็จผลเลย
ขออภัยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าเพราะสถานที่คับแคบ และกังวลจะมีคนมาป่วนสร้างความวุ่นวายที่อาจมีผลให้แก้บนไม่สำเร็จ
1 ก.ย.68 เวลา 7.30 น.
#เจี๊ยบอมรัตน์
