ก๊วนศักดิ์ดาพุ่ง เกิน 25 เสียง มี ปชป.ด้วย เปิดตัวอีก 4 คน พร้อมโหวต อนุทิน นายก

ก๊วนศักดิ์ดาพุ่ง เกิน 25 เสียง มี ปชป.ด้วย พร้อมโหวต อนุทิน นายก
วันที่ 1 กันยายน มีรายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ ได้มีส.ส.พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ได้แจ้งความประสงค์ เพื่อเข้าร่วมก๊วน นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เพื่อเข้าร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เพิ่มอีก 4 คน คือ 1.นายอนันต์ ปรีชาสุทธิ ส.ส.ชลบุรี 2.นายกิตติ สมทรัพย์ ส.ส.ร้อยเอ็ด 3.นายนรากร นาเมืองรัตน์ ส.ส.ร้อยเอ็ด และ นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์
แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทย เปิดเผยกับ มติชนออนไลน์ว่า วันนี้เปิดชื่อ 4 คนนี้ก่อน และในวันพรุ่งนี้(2 กันยายน) จะเปิดชื่อเพิ่มอีก
เมื่อถามว่า มีข่าวว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยจะตามนายศักดิ์ดา มาถึง 25 คน จริงหรือไม่ แหล่งข่าว กล่าวว่า เกิน 25 คน คือ เบื้องต้น ได้มีการพูดคุยกับ ส.ส.กลุ่มนี้เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ เพื่อทำข้อตกลงกันแล้ว แต่สะดวกที่จะเปิดตัวเป็นล็อตๆ โดยทุกคนเห็นพ้องกันว่า หากอยู่พรรคเพื่อไทยต่อ อยาคตการเป็นนักการเมืองจะลำบาก เพราะชาวบ้านในพื้นที่มีแต่คำถามเรื่องการไม่สามารถทำตามนโยบายได้