ปชน. นัดถกส.ส.บ่ายนี้ คาดยังอุบเลือกแคนดิเดตฝ่ายใด รอเคาะวันโหวตเลือกนายกฯ

‘พรรคประชาชน’ นัดถก ส.ส. บ่ายนี้ คาด อุบ เผยเลือกแคนดิเดตฝ่ายใด เหตุรอเคาะวันโหวตเลือกนายกฯ รู้พร้อมกันในสภาฯ ทีเดียว
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 13.00 น.จะมีการประชุมนัดพิเศษของ ส.ส. พรรคประชาชน ที่อาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคประชาชน เพื่อหารือและกำหนดแนวทางในการโหวตเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ทั้งนี้ การประชุม ส.ส. นัดพิเศษดังกล่าว ได้มีขึ้นภายหลังจาก 2 พรรคการเมือง ที่พยายามรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ประกาศว่าพร้อมยอมรับเงื่อนไขที่พรรคประชาชนเสนอ เพื่อแลกกับเสียงโหวตของ ส.ส. พรรคประชาชน ทั้ง 143 คน สนับสนุนให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองนั้นได้ดำรงตำแหน่ง โดยเงื่อนไขของพรรคประชาชนทั้ง 3 ข้อ ประกอบด้วย
1. รัฐบาลเฉพาะกิจจะต้องยุบสภาภายใน 4 เดือน
2. รัฐบาลต้องดำเนินการจัดทำประชามติ เพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
และ 3. พรรคประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาลเด็ดขาด และไม่มีบุคคลในพรรคหรือตัวแทน ไปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี (ครม.)
โดยพรรคภูมิใจไทย นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ได้เข้าหารือกับแกนนำพรรคประชาชนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา และพรรคเพื่อไทย นำโดย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาลเดิม เข้าหารือกับแกนนำพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ (31 สิงหาคม)
สำหรับการประชุม ส.ส. ของพรรคในช่วงบ่ายของวันนี้ กรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.จะเข้าร่วมประชุม โดยเปิดโอกาสให้แต่ละคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่จะไม่มีการให้ ส.ส. ลงมติ เนื่องจากแกนนำของพรรคได้มีการตัดสินใจไว้เบื้องต้นแล้ว
ซึ่งในการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนหลังการประชุมวันนี้ อาจยังไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนว่า พรรคประชาชนจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองใด เนื่องจากต้องรอผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง หรือวิป ของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ในวันที่ 1-2 กันยายนนี้ก่อน เพื่อดูว่ามีวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้าบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไร แล้วจึงจะได้เห็นทิศทางการโหวตของ ส.ส. พรรคประชาชน ทั้ง 143 คน ในการประชุมสภาฯ วาระเลือกนายกรัฐมนตรีดังกล่าว
