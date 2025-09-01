โหวตนายกฯใหม่ 3 ก.ย. ไม่ทัน ‘วันนอร์’ คาดเป็นไปได้ 4-5 ก.ย. สั่งเลขาฯสภารับเรื่องจากพรรค

‘วันนอร์’ ชี้เป็นไปได้เลือกนายกฯใหม่ ช่วง 4-5 ก.ย.นี้ สั่ง “เลขาฯสภา” สแตนด์บายรับเรื่องจากพรรคการเมือง โหวตเลือก ‘นายกฯ’ คาด 3 ก.ย.ไม่ทัน แต่เป็นไปได้ช่วง 4-5 ก.ย. เหตุต้องแจ้งสมาชิกก่อนล่วงหน้า 1 วัน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่า มอบหมายให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวกลางในการรับเรื่องจากพรรคการเมืองที่มีความพร้อมในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อพิจารณาตามข่าวที่ออกมาว่าพรรคประชาชนจะมีการประชุมตัดสินใจในวันนี้ (1 ก.ย.) ช่วงบ่าย ส่วนตัวจึงคิดว่าวันที่ 3 กันยายนไม่น่าจะทัน เนื่องจากหากจะมีการโหวตเลือกนายกฯจะต้องแจ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ดังนั้น จะเหลือวันที่ 4 และ 5 กันยายน ที่จะมีความเป็นไปได้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม สภาก็พร้อม เพราะได้มีการนัดหมายประชุมไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 3-5 กันยายน แต่เมื่อบรรจุวาระเป็นเรื่องด่วน ก็ต้องขอเสียงจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการเลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาอยู่ดี
“อยากให้การเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จโดยเร็ว ไม่อยากให้ประเทศเว้นว่างไม่มีนายกฯนาน เพราะมีผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศ อย่างไรก็ตาม หากมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมากกว่า 2 คน ก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบวาระ โดยการลงคะแนนแบบเปิดเผย” นายวันมูหะมัดนอร์กล่าว
ขณะที่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ยังไม่มีพรรคการเมืองใด ติดต่อประสานแจ้งเพิ่มระเบียบวาระเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ประธานสภาได้สั่งให้สแตนด์บายไว้ทั้งหมด 4 วัน คือ 3-4-5 กันยายน และ 10 กันยายน