โหวตนายกฯใหม่ 3 ก.ย. ไม่ทัน ‘วันนอร์’ คาดเป็นไปได้ 4-5 ก.ย. สั่งเลขาฯสภารับเรื่องจากพรรค

‘วันนอร์’ ชี้เป็นไปได้เลือกนายกฯใหม่ ช่วง 4-5 ก.ย.นี้ สั่ง “เลขาฯสภา” สแตนด์บายรับเรื่องจากพรรคการเมือง​ โหวตเลือก ‘นายกฯ’ คาด​ 3 ก.ย.ไม่ทัน​ แต่เป็นไปได้ช่วง 4-5 ก.ย. เหตุต้องแจ้งสมาชิกก่อน​ล่วงหน้า​ 1 วัน​

เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร​ กล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี​คนใหม่ว่า​ มอบหมายให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวกลางในการรับเรื่องจากพรรคการเมือง​ที่มีความพร้อมในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี​ แต่เมื่อพิจารณาตามข่าวที่ออกมาว่า​พรรคประชาชน​จะมีการประชุมตัดสินใจในวันนี้ (1 ก.ย.) ช่วงบ่าย​ ส่วนตัวจึงคิดว่าวันที่ 3 กันยายนไม่น่าจะทัน​ เนื่องจากหากจะมีการโหวตเลือกนายกฯจะต้องแจ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​ล่วงหน้าอย่างน้อย​ 1 วัน​ ดังนั้น​ จะเหลือวันที่ 4 และ 5 กันยายน​ ที่จะมีความเป็นไปได้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี​

นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม สภาก็พร้อม​ เพราะได้มีการนัดหมายประชุมไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 3-5 กันยายน แต่เมื่อบรรจุวาระเป็นเรื่องด่วน​ ก็ต้องขอเสียงจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร​ในการเลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาอยู่ดี​

“อยากให้การเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จโดยเร็ว ไม่อยากให้ประเทศ​เว้นว่างไม่มีนายกฯนาน เพราะมีผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศ​ อย่างไรก็ตาม​ หากมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมากกว่า 2 คน​ ก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบวาระ​ โดยการลงคะแนนแบบเปิดเผย” นายวันมูหะมัดนอร์กล่าว

ขณะที่​ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า​ ยังไม่มีพรรคการเมืองใด​ ติดต่อประสานแจ้งเพิ่มระเบียบวาระเลือกนายกรัฐมนตรี​ แต่ประธานสภา​ได้สั่งให้สแตนด์บายไว้ทั้งหมด 4 วัน​ คือ 3​-4-5 กันยายน และ 10 กันยายน