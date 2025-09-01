ภูมิใจไทย ย้ำให้เกียรติ ปชน. ส่งอนุทินดีลเอง ฉะ พท. ยกเขากระโดง-ฮั้วสว. ทั้งที่มีคดีตั๋ว PN

สิริพงศ์ บอก ภูมิใจไทยให้เกียรติ ‘ปชน.’ ส่ง ‘อนุทิน’ ดีลเอง แขวะ ‘เพื่อไทย’ ยกคดีเขากระโดง-ฮั้วส.ว.เป็นเงื่อนไข แต่ลืมตั๋ว PN รุกที่เขาใหญ่ – อัลไพน์
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ย้ำว่า พรรคภูมิใจไทยรอฟังผล การตัดสินใจของพรรคประชาชนวันนี้ (1 ก.ย.) และได้ยืนยันว่า ที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้ว ให้เกียรติพรรคประชาชน อย่างมากด้วยการส่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ไปพูดคุยด้วยตัวเอง เมื่อเทียบกับฝั่งพรรคเพื่อไทย ที่แคนดิเดตนายกฯ และหัวหน้าพรรค ไม่ได้เดินทางไปพูดคุยด้วยตัวเอง
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า อีกจุดหนึ่งพรรคภูมิใจไทยยังคงมั่นใจในจุดยืนที่ไม่เคยผิดคำพูด และพรรคภูมิใจไทยสามารถตอบสนองความต้องการของพรรคประชาชนได้มากกว่า ขณะเดียวกัน ขอฝากไปยังพรรคเพื่อไทยด้วยว่า การที่หยิบเรื่องของคดี เขากระโดงและฮั้วส.ว. มาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอ และเงื่อนไขร่วมรัฐบาล แต่ลืมไปหรือไม่ว่ายังมีคดีตั๋วสัญญาการใช้เงิน หรือตั๋ว PN รุกที่ต้นน้ำเขาใหญ่ ของอดีตนายกฯ และคดีสนามกอล์ฟอัลไพน์ที่พรรคประชาชนติดใจ