วุฒิสภาถกงบ’69 ‘พิชัย’ ลุกแจง 4 ข้อ จัดงบตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

‘วุฒิสภา’ ถกงบ’69 ‘พิชัย’ แจง 4 ข้อกรอบสำคัญจัดงบ บอกดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ รบ.-สนับสนุนการพัฒนาประเทศมุ่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวนเงิน 3.78 ล้านล้านบาท นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงรายงานต่อที่ประชุมว่า การจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2569 มีหลักการและแนวทางที่สำคัญ ดังนี้ 1.ดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ทั้งนโยบายเร่งด่วน นโยบายระยะกลาง และนโยบายระยะยาวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ แผนพัฒนาตามความต้องการในพื้นที่ของประชาชนและเพิ่มความร่วมมือระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนคำนึงถึงสถานะทางการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและโปร่งใสต่อประเทศชาติและประชาชน
นายพิชัยกล่าวต่อว่า 2.จัดทำงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยมุ่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วน พร้อมสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมต่อภาคการผลิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการวางรากฐานสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต พร้อมทั้งวางยุทธศาสตร์ให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายโอกาสการดูแลคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการภาครัฐโดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นายพิชัยกล่าวอีกว่า 3.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณ โดยพิจารณาลำดับความสำคัญตามความจำเป็นและเร่งด่วนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอปรับลดหรือยกเลิกการดำเนินโครงการที่หมดความจำเป็นหรือมีความสำคัญในระดับต่ำ เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสัมมนา การใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณานำเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือมาดำเนินภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เป็นอันดับแรกและพิจารณาเงินงบประมาณอื่นมาดำเนินโครงการภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศ
นายพิชัยกล่าวด้วยว่า 4.ดำเนินให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมถึงกฎหมายมติและระเบียบของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ2569 ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2569 พิจารณาปรับลดเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานความซับซ้อนในการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ภารกิจที่สำคัญที่สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ การรองรับมาตรการกีดกันทางการค้า การแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ รวมถึงสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตและมีความเข้มแข็งเพื่อรองรับทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนความเหมาะสมและจำเป็นเพื่อให้เพียงพอต่อการปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
“ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2569 สำหรับข้อคิดเห็นคำแนะนำข้อเสนอ รวมถึงความห่วงใยที่สมาชิกได้เสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาที่จะมีการประชุมรัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป” นายพิชัยกล่าว