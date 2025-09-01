ศรีสุวรรณ ร้อง กกต.สอบ ‘ธนาธร-ทักษิณ’ ดีลตั้งรัฐบาล เข้าข่ายครอบงำพรรค

ศรีสุวรรณ ร้อง กกต.สอบ ‘ธนาธร’ ดีลกับ ‘ทักษิณ’ ตั้งรัฐบาล ขัดต่อ กม. เข้าข่ายครอบงำพรรค
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและ กกต. เพื่อขอให้ไต่สวนสอบสวนกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ออกมายอมรับว่าได้เจรจาพูดคุยกันกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนนั้น เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 28-29 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หรือไม่
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า กรณีนายธนาธร ออกมายอมรับว่า ให้ได้มีการพูดคุยเจรจากับนายทักษิณ เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชน ทั้งที่บุคคลทั้งสองมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด
เนื่องจากเนื่องจากนายธนาธร ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อ 21 ก.พ.53 สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและห้ามมิให้ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรค
ส่วนนายทักษิณ ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาในข้อหาทุจริตหรือใช้อำนาจขัดต่อกฎหมายรวมแล้วหลายคดี ต้องห้ามตามกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 24(2) และข้อบังคับพรรคเพื่อไทย
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การที่บุคคลทั้งสองเป็นผู้ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนหรือพรรคเพื่อไทย แต่กลับดำเนินการพูดคุยเจรจากัน เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ หรือมีพรรคประชาชนเข้าร่วมสนับสนุนด้วย อันชี้ให้เป็นว่าเป็นการดำเนินการที่อาจเข้าข่ายกระทำการอันใดอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 28 และหรือมาตรา 29 ได้ ตนจึงนำความมาชี้เบาะแสให้นายทะเบียนพรรคการเมืองและ กกต. ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการไต่สวนสอบสวนและเสนอศาลลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป