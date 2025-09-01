อ.ธงทอง คาดการณ์ รัฐบาลใหม่ หากตาม TOR พรรคประชาชน อยู่ยาวอีก 9 เดือน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษานายกฯ อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม และ ศาสตราภิชานประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กกล่าวถึงการตั้งรัฐบาล ระบุข้อความ ดังนี้
“สมมุติว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จบนเงื่อนไขว่า จะต้องยุบสภาหลังแถลงนโยบายแล้วสี่เดือน
- กะประมาณว่า รัฐบาลใหม่จะเข้าแถลงนโยบายภายในเดือนกันยายน
- บนข้อสันนิษฐานเช่นนั้น เวลาสี่เดือน ถ้าเริ่มนับจากวันที่ 1 ตุลาคม จะครบกำหนดที่สิ้นเดือนมกราคม 2569
- ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งเพราะเหตุยุบสภา จะต้องมีในกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันพระราชกฤษฎีกายุบสภาใช้บังคับ หมายความว่า การเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม หรืออย่างช้าต้นเดือนเมษายน 2569
- เมื่อมีการเลือกตั้งแล้ว กว่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้ง กว่าที่จะมีการเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาล จากประสบการณ์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2566 ต้องใช้เวลาช่วงนี้อีกสองเดือน สมมุติว่านับ ปฏิทินตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน รัฐบาลชุดใหม่น่าจะเข้ารับหน้าที่ได้ต้นเดือนมิถุนายน 2569
รัฐบาลใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปีนี้ จึงจะอยู่ในหน้าที่เป็นเวลาประมาณ 8-9 เดือน ถ้าไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนให้เวลายาวนานไปกว่านี้”