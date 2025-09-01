ส.ว.สำรอง ยื่นหนังสือ ‘เท้ง’ ตัดสินใจรอบคอบ อย่าหนุนพรรคเอี่ยวฮั้วส.ว. ยึดประโยชน์ประเทศก่อน

‘ส.ว.สำรอง’ บุก ‘ปชน.’ ยื่นหนังสือถึง ‘เท้ง’ ขอให้ตัดสินใจอย่างรอบคอบ เหตุบางพรรคยังมีสำนวนคดีเกี่ยวข้องกับการโกง ‘ฮั้วเลือก ส.ว.-เคยขวางแก้ รธน.’ ชี้ต้องนึกถึงประโยชน์ ‘ประเทศ-ประชาชน-พรรค’ ก่อนความต้องการตัวเอง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่อาคารอนาคตใหม่ กลุ่ม ส.ว.สำรอง นำโดย นายอุทัย อัตถาพร และนายธนวัฒน์ ศรีสุข ได้เข้ายื่นหนังสือข้อเสนอแนะการตัดสินใจทางการเมืองของพรรคประชาชนที่มีผลต่อประชาธิปไตยและประเทศชาติ ถึงนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งมีนายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการหัวหน้าพรรคประชาชน เป็นตัวแทนรับ
นายอุทัยกล่าวว่า จากสถานการณ์การเมืองมาถึงจุดทางเลือกที่สำคัญว่าทางออกควรเป็นเช่นไร โดยพรรคประชาชนมีจุดยืนสำคัญ 3 ข้อ คือยุบสภาภายใน 4 เดือน, จัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และพรรคประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาลไม่รับตำแหน่งใน ครม.
ดังนั้น กลุ่ม ส.ว.สำรองจึงใคร่ขอเสนอแนวทางประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองที่มีสำนวนคดีเกี่ยวข้องกับการโกงฮั้วเลือก ส.ว.และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกต.และเตรียมส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง เนื่องจากการเลือกองค์กรอิสระของ ส.ว.สายสีน้ำเงินที่ผ่านมาถูกตั้งข้อสงสัยจากสังคมทั่วไปว่ามีใบสั่ง เพราะ ส.ว.มีคดีฮั้วในสำนวน คนดีมีคุณภาพไม่ถูกเลือก ทั้งๆ ที่คะแนนสรรหาเป็นอันดับหนึ่ง
ส่วนการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปได้ยากจากจุดยืนของ ส.ว.และพรรคการเมืองนี้ ที่ผ่านมาไม่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลย
ทั้งนี้ กลุ่ม ส.ว.สำรองมองเห็นว่า การเข้ามาบริหารประเทศของพรรคภูมิใจไทยจะส่งผลต่อการดำเนินคดีฮั้ว ส.ว.และทำให้สภาสูงตกอยู่ภายใต้พรรคการเมืองหนึ่ง และครอบงำการตัดสินใจของ ส.ว.ต่อการเลือกองค์กรอิสระที่ส่งผลต่อการให้คุณให้โทษ ทุกรัฐบาลที่อยู่ฝ่ายตรงข้าม ซึ่งจะส่งผลเสียต่อประชาธิปไตยและประเทศชาติในระยะยาว เกิดการผูกขาดทางอำนาจ และชี้นำโดยพรรคการเมืองดังกล่าว จึงขอเสนอแนวทางประกอบการตัดสินใจดังกล่าวต่อพรรคประชาชน ที่ได้แสดงจุดยืนมั่งคงด้านประชาธิปไตยมาโดยตลอด
นายธนวัฒน์กล่าวเสริมว่า การที่พรรคจะประชาชนจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามจะต้องนึกถึง 1.ประเทศชาติได้อะไร 2.ประชาชนได้อะไร 3.พรรคของคุณได้อะไร แล้วค่อยกลับมามองว่าตัวคุณเองอยากได้อะไร ถ้าคิดได้แล้ว ค่อยนำมาตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุด