เลขาเพื่อไทย รอพรรคประชาชนเคาะ โหวตใครนายกฯ ย้ำภูมิธรรม มีอำนาจยุบสภา
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการขอเสียงจากพรรคประชาชน (ปชน.) สนับสนุนให้นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค พท. เป็นนายกรัฐมนตรีว่า ต้องรอพรรคปชน.ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไร เราพยายามเต็มที่ โดยเสนอสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองแล้ว แต่ไม่ว่าพรรคปชน.จะเลือกข้างไหนรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
เมื่อถามว่า ถ้าพรรคปชน.ไม่รับเงื่อนไข จะยุบสภาฯหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า การยุบสภาฯ เป็นอำนาจของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ที่จะเสนอความเห็นขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ต้องดูว่าจะทำหรือไม่ทำอย่างไร ซึ่งในพรรค พท.มีการพูดคุยในประเด็นนี้อย่างหลากหลายในที่ประชุมพรรควันที่ 2 กันยายน สมาชิกพรรคคงได้แสดงความคิดเห็นกันเพิ่มเติม
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรค พท.ว่า ไม่มีความเคลื่อนไหวใดบรรดาแกนนำไม่ได้เข้ามาที่พรรคแต่อย่างใด โดยแกนนำที่เป็นรัฐมนตรีต่างปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงที่รับผิดชอบ