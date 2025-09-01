จาตุรนต์ ชี้ ข้อเสนอ ปชน. เป็นประโยชน์ ช่วยหาทางออกจากวิกฤตของประเทศ

จาตุรนต์ ชี้ ข้อเสนอ ปชน. เป็นประโยชน์ ช่วยหาทางออกจากวิกฤตของประเทศหวังความตั้งใจนี้ประสบความสำเร็จ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
ผมได้แสดงความเห็นต่อการที่พรรคประชาชนมีข้อเสนอต่อพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่พยายามจะจัดตั้งรัฐบาล รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นประกอบการหารือระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยไปแล้ว ถึงขั้นนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม
ทราบว่าบ่ายวันนี้พรรคประชาชนจะประชุมหารือกันเกี่ยวกับท่าทีของพรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งก็อาจได้ข้อสรุปได้หลายทาง
ในขณะที่ยังไม่ทราบผลการประชุมว่าจะออกมาเช่นไร ผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความเห็นอีกครั้งว่า ข้อเสนอของพรรคประชาชนมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการช่วยหาทางออกจากวิกฤตของประเทศ คือ
- การทำให้มีนายกรัฐมนตรีที่สามารถยุบสภาได้ โดยไม่มีข้อกังขาทางกฎหมายใด ๆ
- ได้กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนที่จะยุบสภา เพื่อไม่ให้รัฐบาลอยู่นานเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชน และ
- เพื่อให้มีเวลาเตรียมการสำหรับการจัดทำประชามติ อันจะเป็นขั้นตอนสำคัญหนึ่งที่ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มี ส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นไปได้มากขึ้น
.
ADVERTISMENT
หวังว่าความตั้งใจนี้จะประสบความสำเร็จได้ครับ