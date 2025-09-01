มหาดไทย เดินหน้าแก้ พ.ร.บ.โรงแรม-สถานบริการ เปิดโอกาส ‘รายย่อย’ เข้าถึงใบอนุญาตมากขึ้น

มท.เดินเครื่องแก้ไข พ.ร.บ.โรงแรม-สถานบริการ ปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัย เปิดโอกาสธุรกิจรายย่อยเข้าถึงใบอนุญาตมากขึ้น
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่กระทรวงมหาดไทย นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไข พ.ร.บ.โรงแรม และ พ.ร.บ.สถานบริการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกฎหมายให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีผู้แทนจากกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ
นายชนินทร์กล่าวว่า เรื่องการแก้ไข พ.ร.บ.โรงแรมมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการรายเล็ก ธุรกิจที่พักขนาดย่อม เช่น โฮสเทล เกสต์เฮาส์ หรือที่พักซึ่งดัดแปลงมาจากอาคารเก่า สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและผ่อนปรนมากขึ้น เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบ และสร้างมาตรฐานที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว
นายชนินทร์กล่าวต่อว่า สำหรับการแก้ไข พ.ร.บ.สถานบริการ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีการใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทำให้มีการเลี่ยงบาลีเปิดสถานที่ในลักษณะ “สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ” เพิ่มขึ้นมาก และขาดการกำกับดูแลที่เพียงพอ จึงต้องพิจารณาแนวทางปรับปรุงโดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ในลักษณะโซนนิ่งที่เหมาะสม และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้น
“มหาดไทยยุคใหม่ต้องปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่างๆ มีช่องทางในการเข้าถึงใบอนุญาตตามกฎหมายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งผลให้สามารถกำกับดูแลภาคธุรกิจในระบบและควบคุมผลกระทบทางสังคมได้เหมาะสมยิ่งขึ้น” นายชนินทร์กล่าว