เท้ง อุบไต๋ โหวตนายกฯ ลั่นต้องฟังเสียง ส.ส.ก่อน ปัดตอบมีธงในใจ รับกก.บห.กำกับทิศทางระดับหนึ่ง
เมื่อเวลา 12.55 น. วันที่ 1 กันยายน ที่อาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคประชาชน (ปชน.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรค ปชน. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ส.ส.นัดพิเศษ เพื่อกำหนดทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ว่า แล้วแต่ในที่ประชุม วันนี้คงมีการเปิดอภิปรายถกเถียงแลกเปลี่ยนเหตุผลพอสมควร อยู่ที่ว่าวันนี้ได้ข้อสรุปหรือไม่ ส่วนจะลงมติหรือไม่ อยู่ที่การหารือในที่ประชุม ว่าได้ข้อสรุปทิศทางเดียวกัน อาจไม่ต้องลงมติ แต่ถ้าแตกต่าง อาจต้องดำเนินตามกระบวนการพรรค นอกจากนี้มีหลายเรื่องต้องพิจารณารอบด้าน ความเสี่ยงฉากทัศน์ต่างๆ ขอคุยในที่ประชุม ส.ส.ก่อน
เมื่อถามว่ามีหลายฝ่ายไม่อยากให้ตัดสินใจโหวตฝ่ายใคร อยากให้จุดยืนยุบสภา นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ทุกอย่างจะนำมาพิจารณาทั้งหมด อย่างไรก็ดีคงไปตอบแทนเพื่อนๆ ไม่ได้ ตอนนี้อยู่ในกระบวนหารือภายในให้รอบด้าน ครบถ้วนที่สุด อาจให้คำตอบได้ว่าหารือให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด
เมื่อถามว่า แจ้งวันนี้ได้หรือไม่ หรือรอวาระโหวตนายกฯ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า รอเย็นวันนี้ก่อน ได้คืบหน้าว่าจะได้ข้อสรุปหรือไม่ อย่างไร
เมื่อถามว่า ได้รับฟังเสียง ส.ส.ในพื้นที่สะท้อนความเห็นมาครบถ้วนหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า วันนี้เชื่อว่าเพื่อนๆ ทุกคนได้รับเสียงสะท้อนในพื้นที่ หลายคนเปิดรับฟังความคิดเห็น นำมาสะท้อนในที่ประชุม ส.ส.วันนี้
เมื่อถามว่านายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯพรรคเพื่อไทย ติดต่อมาหารือกับ ปชน.บ้างหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ถ้ากับตนโดยตรงยัง แต่เห็นในหน้าข่าวบอกว่า นายชัยเกษมบอกว่ายังไม่ได้ทาบทามทางการ คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากังวล คิดว่าเพื่อนสมาชิกใช้ประกอบตัดสินใจ แคนดิเดตนายกฯ ที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้มากกว่า
ส่วนก่อนประชุม ส.ส.มีความคิดเห็นแตกต่างกันหลายฝ่ายหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า มีหลายช่องทาง หลายตัวเลือก คิดเห็นหลากหลาย การเปิดประชุมแบบนี้ ก็จะเป็นช่องทางทำให้เราได้รับข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนกรณีควรเปิดเวทีดีเบตระหว่างแคนดิเดตนายกฯแต่ละพรรคหรือไม่ คิดว่าเป็นโอกาสอันดี หัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ ถ้าสื่อพร้อมเป็นเจ้าภาพ ทางแคนดิเดตนายกฯไม่ว่าพรรคไหน พร้อมขึ้นเวทีดีเบต สิ่งที่ดีกับประชาชน
ถามย้ำว่า วันนี้จะได้ข้อยุติหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ต้องมีข้อยุติก่อนวันโหวตในสภา ตอบแทนเพื่อนๆ ไม่ได้ว่าวันนี้จะได้ข้อยุติหรือไม่
เมื่อถามว่า ในฐานะหัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค ปชน.ตัดสินใจเรื่องนี้ไว้แล้วหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า คงไม่มีธงในใจ แต่การทำงานในฐานะผู้บริหารพรรค กำกับทิศทางพรรคระดับหนึ่ง การพูดคุยแลกเปลี่ยนปกติ และการคุยกับสมาชิกในพรรคด้วย ส่วนการตัดสินใจสำคัญทางหนึ่งทางใดต้องใช้ที่ประชุม ส.ส.ตัดสินใจร่วมกัน