พงศ์กวิน ชี้ จัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในพรรค ไม่เสียดายเก้าอี้รมว.แรงงานไม่นาน เพราะทำเต็มที่แล้ว

“พงศ์กวิน” ชี้จัดตั้งรัฐบาล เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในพรรค ไม่ปิดทางจับมือภูมิใจไทย ยันไม่เสียดาย แม้นั่งรมว.แรงงานไม่นาน เพราะทำเต็มที่แล้ว
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงความมั่นใจของพรรคเพื่อไทยในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ว่า เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลอาจเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในพรรค โดยตนอาจจจะไม่ได้เกี่ยวข้องมาก แต่ถามว่ามั่นใจหรือไม่ ตนไม่สามารถตอบได้ เพราะว่าตนไม่ได้เป็นคนกำหนด แต่หากถามว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ ตนเชื่อว่าสามารถจัดตั้งได้
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงบรรยากาศหลังการหารือกับพรรคประชาชน นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ทางพรรคประชาชนก็ตอบรับข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยได้เพิ่มเติมจากข้อเสนอของพรรคประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าต่อไปอย่างสุจริตและโปร่งใส
เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ออกมาว่า นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ยังไม่ทราบว่าทางพรรค จะเสนอตนเองไปเป็นนายกฯ คนต่อไป นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ทำไมถึงคิดอย่างนั้น พร้อมถามกลับว่า สื่อคิดเองหรือไม่ โดนตนมองว่า ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น และมองว่า นายชัยเกษมทราบเรื่องนี้ พร้อมยอมรับว่าได้มีการหารือกับนายชัยเกษมแล้ว
เมื่อถามถึง หากพรรคประชาชนไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับฝ่ายใด มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการยุบสภาเกิดขึ้น นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ตนก็ไม่แน่ใจ เพราะอำนาจไม่ได้อยู่ที่ตน ต้องถามทาง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการนายกฯ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร
“ส่วนกรณีที่รักษาการนายกฯ สามารถยุบสภาได้หรือไม่นั้น ซึ่งเป็นข้อถกเถียงอยู่ขณะนี้ ผมว่าสถานการณ์ต่างกัน ในอดีต เมื่อครั้งที่นายภูมิธรรม เป็นรักษาการนายกฯ ในขณะนั้น มีนายกฯ จริง เพียงแต่ถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ในสถานการณ์ตอนนี้ หมายความว่า ไม่มีนายกฯ จริงๆอยู่ เนื่องจากได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว ทำให้รักษาการนายกฯ ถือว่ามีอำนาจเต็ม ไม่เช่นนั้น หากเกิดเหตุใดขึ้น ก็ไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยหากรักษาการนายกฯ ไม่มีอำนาจเต็ม ซึ่งข้อกฎหมายนี้เป็นหลักพื้นฐานที่ทุกคนเข้าใจได้“ นายพงศ์กวิน กล่าว
เมื่อถามว่า ณ วันนี้มีความมั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาล นายพงศ์กวิน กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในพรรคจัดการ ตนก็ยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดขนาดนั้น
ส่วนกรณีหากพรรคประชาชนไม่เลือกฝ่ายใดเลย โอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะกลับไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเช่นเดิมที่เคยเกิดขึ้นจะเป็นไปได้หรือไม่ ในฐานะที่ท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ถ้าถามตน ตนคิดว่าทุกๆอย่างในโลกนี้เป็นไปได้หมด หลายๆครั้งก็เกิดอะไรที่เราคาดไม่ถึงได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น ตนจึงไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไปไม่ถึงจุดนั้น
ส่วนกระแสไหลออกของส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะพื้นที่ติดแนวชายแดนที่มีปัญหากับกัมพูชา ทำให้หลายคนตีความว่าเป็นการสละเรือหรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้มีการยืนยัน บางท่านอาจจะมีความไม่พอใจในบางส่วน แต่ตนเชื่อว่า ส.ส. พรรคเพื่อไทยจะคงต้องกลับมาอยู่กับพรรค
เมื่อถามว่า สุดท้ายนี้ เสียดายหรือไม่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ไม่นาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้ง นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ไม่หรอก ตนได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในทุกๆวัน เชื่อว่าไม่มีคำว่าเสียดาย ทางท่านนายกฯ เองก็เช่นกัน ทำเต็มที่มาตลอด เพราะฉะนั้นตนเชื่อว่าท่านไม่เสียดาย เพราะท่านก็ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ในฐานะนายกฯ