ภูมิธรรม ยันคุย ชัยเกษม แล้ว ลั่นใครจะรู้ดีเท่าเพื่อไทย
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 กันยายน ที่กระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกฯ กล่าวถึงกรณีที่นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯ จากพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคเพื่อไทย รวมถึงไม่ได้ถูกเชิญให้ร่วมคุยกับพรรคประชาชนเมื่อวันที่ 31 ส.ค. โดยนายภูมิธรรม กล่าวด้วยสีหน้าหงุดหงิดว่า ใครจะรู้ดีเท่าพรรคเพื่อไทย และเท่าที่ฟังก็มีหลายคำตอบ เพราะบางสื่อก็บอกว่าคุยแล้ว เอาตามที่ตนเองว่า
“ขอให้เอาของจริงเลย ถ้าท่านว่าอย่างไรก็ให้ท่านพูดมา ถ้าตามข่าวว่าอย่างนั้นนะ” นายภูมิธรรม กล่าว
เมื่อถามย้ำว่าได้แจ้งนายชัยเกษมแล้วใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ครับ ได้พูดคุยกันแล้ว