วันนอร์ ย้ำสัปดาห์นี้สภาพร้อมโหวตนายกฯใหม่ ต้องมีรบ.โดยเร็ว ไม่ให้กระทบเศรษฐกิจ

‘วันนอร์’ ชี้สัปดาห์นี้สภาพร้อมโหวตนายกฯคนใหม่ แต่ทุกฝ่ายต้องมีความพร้อม ระบุต้องมีรัฐบาลชุดใหม่โดยเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์รัฐสภาว่า สัปดาห์นี้ได้ออกระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 3 วัน คือวันที่ 3-5 ก.ย. โดยวันพุธที่ 3 ก.ย.จะเป็นการพิจารณากฎหมาย ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ย.จะเป็นการพิจารณากระทู้ แต่ต้องยกเลิกไป เนื่องจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทุกคนพ้นจากตำแหน่ง จึงไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ แต่ยังมีเรื่องเพื่อทราบ ที่จะต้องเชิญหน่วยงานมาชี้แจง
นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า ขณะที่ในวันศุกร์ที่ 5 ก.ย. เป็นการพิจารณาวาระพิเศษ เป็นการพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่หลายฉบับ ที่ ส.ส.ได้เสนอเข้ามาและมีความจำเป็นต้องเร่งประกาศใช้ จึงจะต้องเร่งพิจารณาโดยไม่มีวาระหารือ
นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่า การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมี 2 แนวทางคือ ส.ส.เสนอโดยเร่งด่วนในที่ประชุม แต่ต้องเสนอก่อนเพื่อแจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แนวทางที่สองคือ สภาอาจจะออกเป็นวาระด่วนพิเศษ ซึ่งต้องดูวันที่เหมาะสม และให้สมาชิกมีความพร้อมทุกฝ่าย ทั้งนี้ อยากจะให้วิปทั้งสองฝ่ายได้หารือกัน หรือพรรคการเมืองที่มีสิทธิเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ทำเป็นข้อเสนอเข้ามาก็ทำได้
“ยืนยันว่าสภามีความพร้อมในการดำเนินการเลือกนายกฯ เพราะการประชุมสภาสัปดาห์นี้ได้เรียกประชุม 3 วันอยู่แล้ว วันใดที่สมาชิกมีความพร้อมก็สามารถบรรจุและดำเนินการได้เลย ขอย้ำว่าทุกฝ่ายย่อมต้องการให้การเลือกนายกฯและจัดตั้งรัฐบาลไม่ล่าช้า เพราะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ” นายวันมูหะมัดนอร์ระบุ