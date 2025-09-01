ร่มธรรม ปัดข่าวลือ ปมมีชื่อหนุน เสี่ยหนู นั่งนายกฯ ยันยังอยู่ ปชป. และทำตามมติพรรค
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีข่าวลือเกี่ยวกับการ โหวตเลือกนายกฯ โดยมีชื่ออยู่ในกลุ่มที่สนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นายกฯ ว่า ตนยืนยันว่ายังคงทำหน้าที่ตามมติพรรค ในฐานะ ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์ตามปกติ และไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการโหวตสนับสนุนใคร หรือร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองอื่น
“ผมยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามมติของพรรค ซึ่งคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคฯ ได้มีการประชุมและมอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคฯเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวแล้ว และ ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ พรรคนจึงยังไม่ได้มีมติว่าจะไปในทิศทางใด”นายร่มธรรม กล่าว
นายร่มธรรม กล่าวต่อว่า ตนเห็นด้วยกับเงื่อนไขที่ทุกพรรคการเมืองเห็นพ้องต้องกันในขณะนี้ นั่นคือการ เดินหน้าสู่การยุบสภาและเลือกตั้ง เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน และการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ที่เราดำเนินการโดยตลอด