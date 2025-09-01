พริษฐ์ โต้เพื่อไทย ขู่ยุบสภา หากปชน.โหวตอนุทิน บอก ยุบได้เลย ไม่ต้องรอ
เมื่อเวลา 14.55 น. วันที่1ก.ย. 2568 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน ให้ความเห็นถึงกรณีที่มีตัวแทนของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาระบุ หากพรรคประชาชนไม่สามารถตัดสินใจเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งได้ อาจจะมีการดำเนินการยุบสภา ว่า ความจริงแล้ว พรรคเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องรอให้พรรคประชาชนตัดสินใจ ก็สามารถดำเนินการยุบสภาได้
เนื่องจากมาถึงวันนี้ เราก็ยังคงยืนยันว่า ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี อำนาจในการยุบสภา อยู่ที่ในนายภูมิธรรม เวชยชัย และพรรคเพื่อไทย จึงขอย้ำกับประชาชนว่า เหตุผลที่เราต้องมาประชุมด้วยความหนักใจ ณ เวลานี้ เพราะก่อนหน้านี้จนถึงวันนี้ ยังไม่มีการยุบสภา ดังนั้น เราจึงต้องหารือว่า เราจะสามารถใช้เสียงของเรา 143 เสียงในสภาอย่างไร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี ที่ไปทำหน้าที่ไปยุบสภา
เมื่อถามว่า การยุบสภาเวลานี้ คือการคืนอำนาจเลือกตั้งให้ประชาชน จะถือว่าเป็นข้อดีหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า เราเรียกร้องให้มีการยุบสภา ตั้งแต่วันที่มีคลิปเสียงของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมา เนื่องจากเราเห็นว่า ไม่ว่านายกรัฐมนตรี จะชื่ออะไร พรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นใคร องค์ประกอบของรัฐบาลชุดนี้ ไม่สามารถทำให้เรามีรัฐบาลที่มีคุณสมบัติในแก้ไขปัญหาประเทศได้ ทั้งความเชื่อใจทางการเมือง เสถียรภาพ รวมถึงศักยภาพการแต่งตั้งคนเข้ามาขับเคลื่อนการแก้ปัญหา ยากๆ ของประเทศ ซึ่งเรายังคงยืนยันในจุดเดิมว่า เราเรียกร้องการยุบสภามาตลอด แต่ที่ผ่านมาผู้มีอำนาจในการยุบสภาไม่ตอบสนอง ย้ำว่า ไม่ต้องรอเราก็ได้ สามารถดำเนินการยุบสภาได้เลย
ส่วนจะมีการนำเรื่องนี้ เข้าหารือในที่ประชุม สส.วันนี้ด้วยหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ความจริงไม่ต้องพูดคุยก็ได้ เพราะเป็นจุดยืนของพรรคประชาชนมาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวันนี้ ที่ผ่านมากว่า 2 ชั่วโมงแล้ว ก็ยังมีความเห็นอย่างหลากหลาย รวมถึงความเห็นจากการที่ สส.ของเราได้มีโอกาสลงไปพูดคุยกับประชาชน และนำมาสะท้อน ซึ่งน่าจะใช้เวลาอีกสักพัก
เมื่อถามว่าการที่พรรคเพื่อไทยขู่ยุบสภา คือการโยนความรับผิดชอบให้พรรคประชาชน ว่าเป็นคนที่ทำให้ไม่สามารตั้งรัฐบาลใหม่ได้ ใช่หรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ประชาชนมีสิทธิ์จะตั้งคำถามลักษณะแบบนั้น เพียงแต่ตนมีหน้าที่มายืนยันข้อเท็จจริงว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยต้องการยุบสภา ไม่ต้องรอให้เราตัดสินใจ
ส่วนหากมีการเปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของทั้งสองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย นายพริษฐ์ กล่าวว่า ถ้าไม่มีฝั่งไหนสามารถรวบรวมเสียง ได้เกินกึ่งหนึ่ง แล้วพรรคประชาชนต้องตัดสินใจ ว่าจะนำเสียง สส.ไปสนับสนุนให้ใครเข้ามาทำหน้าที่ยุบสภา แน่นอนว่าสิ่งที่อยู่ในใจของประชาชน ที่ทำให้พวกตน และ สส.มาอยู่ในสภาวันนี้ เขาก็คงอยากได้รับความมั่นใจว่า คนที่ตอบรับเงื่อนไข จะสามารถรักษาคำพูดแค่ไหน เพราะในมุมหนึ่ง พรรคประชาชนพยายามออกแบบกลไก ที่ทำให้เราในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้าน ยังมีสิทธิ์ในการในคุมให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยรักษาสัญญา แต่หากมีการแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ก็คงเป็นเรื่องดีกับประชาชน
เมื่อถามว่าการที่พรรคเพื่อไทยออกมาระบุเช่นนี้ มองว่ามีเจตนาอะไร นายพริษฐ์ กล่าวว่า ให้พี่น้องสื่อมวลชนถามพรรคเพื่อไทยดีกว่า
เมื่อถามว่าที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นต่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทั้ง 2 พรรคหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นนี้ เพราะไม่ใช่ประเด็นที่จะนำมาพิจารณาว่า คุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนไหนดีหรือไม่ดี เพราะเราไม่ได้สนับสนุนการทำหน้าที่ของรัฐบาล เนื่องจากเราไม่ได้ร่วมรัฐบาลชุดนั้น ถ้าจะมีการดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของพรรค คือให้คนเข้าไปยุบสภา
เมื่อถามย้ำว่าแปลว่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 คน ยังไม่ตอบโจทย์พรรคประชาชน ใช่หรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า เรื่องนั้นไม่ได้เป็นโจทย์
ส่วนพรรคประชาชนจะสามารถตัดสินใจเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากทั้ง 2 พรรค ได้ภายในวันที่ 5 ก.ย.นี้หรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนได้ คงต้องรอการประชุมก่อน