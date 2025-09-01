อนุทิน ไม่ก้าวก่าย ปชน. หนุนใครนั่งนายกฯ ยันยึดทีโออาร์ ลั่นดีลใครจริงใจอยู่แล้ว ขอยึดพรหมวิหาร 4

อนุทิน ไม่ก้าวก่าย ปชน. หนุนใครนั่งนายกฯ ยันยึดทีโออาร์ ลั่นดีลใครจริงใจอยู่แล้ว ชี้ บ้านเมืองถูกทำร้ายมากพอแล้ว ขออย่าสร้างความแตกแยกอีกเลย
เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 1 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เดินทางมาร่วมประชุมพรรคภูมิใจไทย ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามถึงความรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือไม่ กับการรอลุ้นผลการประชุมของพรรคประชาชน (ปชน.) ในการยกมือสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายอนุทินตอบเพียงว่า “จะมีการประชุมพรรคประจำสัปดาห์”
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า มองอย่างไรที่พรรคเพื่อไทยไปเจรจากับพรรคประชาชนโดยใช้คดีฮั้ว ส.ว.และคดีเขากระโดงโจมตีพรรคภูมิใจไทย เพื่อไม่ให้โหวตสนับสนุน นายอนุทินกล่าวว่า ขออย่าไปพูดอะไรเลย วันนี้การเมืองยังปกติ เป็นการประชุมพรรคประจำสัปดาห์
ส่วนที่มีแกนนำของพรรคเพื่อไทยออกมาพูดว่า หากพรรคประชาชนเลือกแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกฯ พรรคเพื่อไทยจะให้ยุบสภาทันที นายอนุทินกล่าวว่า การยุบสภาเป็นสิทธิตามกฎหมาย หากทำอะไรให้ถูกกฎหมายก็ทำได้หมด
ส่วนการโจมตีพรรคภูมิใจไทยในวงเจรจาเป็นการเสียมารยาททางการเมืองหรือไม่ นายอนุทินหัวเราะ ก่อนกล่าวว่า ตอนนี้ต้องสามัคคีกันไว้ให้ดีที่สุด อย่าพยายามไปพูดอะไรให้มันแตกแยกกัน แค่แตกแยกมาถึงจุดนี้ คนที่ทำให้เป็นแบบนี้ก็ทำร้ายบ้านเมืองมามากพอแล้ว เราต้องเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อริยสัจ 4
เมื่อถามว่า เมื่อวานนี้ (31 ส.ค.) ปรากฏภาพไปรับประทานอาหารกับภรรยา สะท้อนถึงความมั่นใจในเกมการเมืองนี้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ก็เป็นฝ่ายค้านงานไม่หนักเหมือนเป็นฝ่ายรัฐบาล พร้อมยืนยันว่าดำเนินการตามบทบาท วันนี้เราเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน
เมื่อถามถึงกระแสข่าวการเติมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาล หลังมีข่าวพรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมโหวตสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกฯ นายอนุทินกล่าวว่า ตนยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียด
ส่วนการลุ้นท่าทีของพรรคประชาชนนั้น นายอนุทินกล่าวว่า อย่าไปคาดการณ์หรือก้าวก่ายก้าวล่วงไม่ได้ เราได้เสนอกับทางหัวหน้าพรรคประชาชนแล้ว ทั้งเงื่อนไขที่ทางพรรคประชาชนเรียกว่าทีโออาร์ เราก็ยืนยันกับหัวหน้าพรรคประชาชนว่าเรายินดีที่จะยอมปฏิบัติ และทำให้เกิดทางออกที่ดีของประเทศ
ขณะที่ท่าทีในการแสดงความเชื่อมั่นให้กับพรรคประชาชนในการโหวตสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกฯนั้น นายอนุทินกล่าวเพียงว่า “ไปเปิดเพลงของพี่แจ้”
เมื่อถามย้ำว่า ส่วนที่พรรคเพื่อไทยประกาศ หากพรรคประชาชนยกมือสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยจะยุบสภาสามารถทำได้จริงหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า รักชาติ ประเทศชาติต้องมาก่อน
ส่วนรัฐบาลรักษาการจะสามารถยุบสภาได้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “ผมไม่มีอำนาจยุบสภา ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้”
เมื่อถามว่า เป็นการขู่ให้ภาคประชาชนไม่กล้าจับมือกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทินถึงขั้นร้องโอย พร้อมกล่าวว่า “จะไปขู่กันทำไม ตอนนี้เราต้องรักกันไว้เถิด เรามีศัตรูที่มารุกรานบ้านของเรา คนไทยต้องรักกันให้มากๆ ต้องต่อสู้กับอริราชศัตรู ให้เขาเห็นว่าบ้านเมืองของเรานั้นศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่ให้ใครอยากมารุกรานหรือทำร้ายเราได้ ดังนั้นคนในบ้านจึงต้องรักกันก่อน รักกันให้มากๆ”
ส่วนจะเป็นข้อได้เปรียบหรือไม่ในการที่แคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยเดินทางไปพูดคุยกับพรรคประชาชนด้วยตัวเอง นายอนุทินกล่าวว่า ผู้ที่ประเมินคือผู้ที่เราพบด้วย เราก็ต้องให้เกียรติกัน เราไปพบหัวหน้าพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กหรือพรรคใหญ่ หากเราไปได้เราก็ต้องไป การให้เกียรติกันจะทำให้การหารือมีบรรยากาศที่ดีขึ้น การบันทึกข้อตกลงต่างๆ ก็จะเป็นไปได้ด้วยผลดีไม่มีทิฐิ เปิดเผยทุกอย่างและไม่มีซ่อนเร้น ซึ่งคนที่รู้จักตนก็จะรู้ว่าตนเป็นคนที่จริงใจ และจริงใจมากเกินไปด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น นายอนุทินได้สั่งกาแฟเอสเพรสโซ่ร้อนจากร้านจาริสต้าร์ของภรรยา ซึ่งอยู่ชั้น 1 ของที่ทำการพรรคภูมิใจไทย รวมถึงโอ้เอ๋ว จากนั้นนายอนุทินได้โชว์ดื่มกาแฟฝีมือภรรยาซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรดที่ต้องสั่งประจำทุกครั้งเมื่อมาที่พรรคภูมิใจไทย ก่อนจะนั่งทานโอ้เอ๋วอย่างเอร็ดอร่อย ทั้งนี้นายอนุทินยังได้หันมาถามผู้สื่อข่าวว่ารู้จักโอ้เอ๋วหรือไม่ พร้อมบอกว่า เป็นขนมหวานท้องถิ่นของ จ.ภูเก็ต
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ต้องกินกับน้ำแดงเท่านั้นหรือ นายอนุทินถึงกับร้องหูย ก่อนจะบอกว่ากินยังจะโยงการเมือง