ปชน.เสียงแตกวุ่น ปิดห้องถกเดือด 3 ทางเลือก โหวตนายกฯ-ยุบสภา ส่อไม่จบ

เท้ง ย้ำ ทั้งองคาพยพ ปชน. ต้องเลือก นายกฯ ใหม่ ภายใต้โจทย์การเมืองประเทศ ขณะที่ประชุม ยังมีความเห็นหลากหลาย ทั้งเลือก ภท.-พท.-ไม่เลือกใคร
เมื่อวันนี้ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมพรรคประชาชน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วย ส.ส.และกรรมการบริหารพรรค ได้ร่วมแลกเปลี่ยนหารือเกี่ยวกับแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่จะยอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชน
อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมยังมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ไม่ว่ากันจะโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองใด ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย ภายใต้โจทย์ของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงท่าทีความเห็นที่ระบุว่า จะไม่โหวตให้พรรคการเมืองใดเลยด้วย
นอกจากนี้ ยังพูดคุยกันถึงเรื่องข้อเสนอและเงื่อนไขของพรรค หากมีการตกลงกันได้กับพรรคการเมืองที่มีข้อตกลงร่วมกัน ก็จะนำไปสู่การลงในนามข้อตกลง
ทั้งนี้ ในการประชุม ทั้ง ส.ส.และกรรมการบริหารพรรค ได้มาร่วมประชุมกันเกือบแน่นห้อง ที่บริเวณชั้น 7 ของอาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคประชาชน แต่จากจำนวน ส.ส.ของพรรคประชาชน 143 คน ไม่ได้มาประชุมครบทั้งหมด เนื่องจาก มีบางส่วนต้องไปปฏิบัติภารกิจของกรรมาธิการในต่างจังหวัด และยังคงลงพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งแหล่งข่าวภายในพรรคยืนยันว่า ในการประชุม ส.ส. ของพรรคในช่วงบ่ายวันที่ 2 ก.ย.นี้ จะมากันครบ