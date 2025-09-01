สันติ-ชัยวุฒิ โผล่ภูมิใจไทย สังเกตการณ์ประชุมส.ส. ไม่ตอบร่วมงานภท. ลุงป้อมโอเคหรือไม่

‘สันติ-ชัยวุฒิ’ เข้าพรรคภูมิใจไทย สังเกตการณ์ประชุม ส.ส.พรรค ไม่ตอบร่วมงาน ภท. ‘ลุงป้อม’ โอเคหรือไม่ ด้าน ‘ชัยวุฒิ’ บอก ‘คุยกันแล้ว’
เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 1 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรตพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางเข้าสังเกตการณ์ที่พรรคภูมิใจไทย หลังมีการนัดประชุม ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า การมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยได้พูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แล้วใช่หรือไม่ แต่นายสันติไม่ตอบคำถาม มีเพียงทักทายผู้สื่อข่าวว่า “วันนี้แขกเยอะเลย”
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามอีกว่า การมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย พล.อ.ประวิตรโอเคใช่หรือไม่ และหากร่วมงานตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย จะต้องเจอกับพรรคกล้าธรรม มีการพูดคุยกันแล้วหรือไม่ ซึ่งนายสันติก็ไม่ตอบคำถามเช่นกัน
ขณะที่นายชัยวุฒิตอบเพียงว่า “คุยกันแล้วสิ” ก่อนจะขึ้นลิฟต์ไปทันที