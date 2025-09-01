ภูมิใจไทย สั่งจัดทัพผู้สมัครส.ส. รองรับเลือกตั้ง ระบุเตรียมพร้อมไว้ไม่เกี่ยวพท.ขู่ยุบสภา
เมื่อเวลา 16.10 น. วันที่ 1 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงภายหลังการประชุมพรรค ว่า มีการพิจารณาวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งต้องรอประธานสภาฯว่าจะออกวาระใหม่หรือไม่ รวมถึงการหารือเรื่องการเตรียมความพร้อม โดยให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครของพรรค เตรียมเสนอชื่อผู้สมัครส.ส. ต่อคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ภายใน 15 วัน เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เมื่อถามย้ำว่า การเตรียมชื่อผู้สมัครส.ส. เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับหากมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ใช่หรือไม่ น.ส.แนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า เราทุกคนทราบดีว่า ในอนาคตไม่ช้าก็เร็วต้องมีการเลือกตั้งอยู่แล้ว จึงเป็นการเตรียมพร้อมตามปกติ
เมื่อถามว่า ที่ประชุมได้พูดคุยถึงท่าทีพรรคของพรรคประชาชน (ปชน.) เรื่องข้อเสนอยกมือโหวตให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแคนดิเดตนายกฯ หรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เราพูดคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งพรรคมีมติชัดเจนว่า หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และกก.บห. มีสิทธิไปพูดคุยข้อเสนอต่างๆ
เมื่อถามว่า จะต้องมีการประชุมพรรคอีกครั้งหรือไม่ หากพรรคประชาชนมีท่าทีที่ชัดเจน โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ส.ส.ของพรรคสแตนบายในกทม.ตลอดเวลาอยู่แล้ว เพราะอยู่ในช่วงสมัยประชุม ซึ่งพรรคมีความพร้อมในการประชุมสภาฯ วันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์นี้ อย่างไรก็ตาม หากพรรคประชาชนมีท่าทีชัดเจนอาจจะประชุมพรรคอีกครั้ง
เมื่อถามว่า มีการประเมินว่าพรรคประชาชนจะยกมือสนับสนุนให้นายอนุทินหรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้เสนอไปหมดแล้ว
เมื่อถามว่า ที่ประชุมพรรคได้หารือกรณีที่พรรคเพื่อไทยอาจจะยุบสภาหรือไม่ น.ส.แนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า ทุกคนมีตำแหน่งหน้าที่ มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด ใครทำเกินกว่ากฎหมายกำหนดก็อยู่ที่การกระทำในอนาคต ทั้งนี้ ในที่ประชุมพรรคได้พิจารณาข้อกฎหมาย และรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งทุกอย่างเป็นเพียงการคาดการณ์ล่วงหน้า
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนเสนอให้แคนดิเดตนายกฯแสดงวิสัยทัศน์ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของหัวหน้าพรรค เลขา ธิการพรรค และกก.บห.