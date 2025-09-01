โปรดเกล้าฯ สราวุธ เป็น ตุลาการศาลรธน. แทน ปัญญา เมื่อ 29 ส.ค. ตรงวันลงมติ อิ๊งค์ พ้นนายกฯ

โปรดเกล้าฯ สราวุธ เป็นตุลาการศาลรธน. แทน ปัญญา ลงวันที่ 29 ส.ค. ตรงกับวันลงมติให้อิ๊งค์ พ้นนายกฯ เกิดประเด็นซึ่งเคยมีกรณีตัวอย่าง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์มีการแชร์เอกสาร ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยรายละเอียดในเอกสารระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายปัญญา อุดชาชน เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นั้น ต่อมานายปัญญา อุดชาชน ได้พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง
บัดนี้ วุฒิสภาให้ความเห็นชอบนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสราวุธ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ผู้รับสนอง ประธานวุฒิสภา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่โปรดเกล้าฯ นายสราวุธ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนนายปัญญา ซึ่งครบวาระ ตรงกับวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีและมีคำวินิจฉัยให้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร พ้นสภาพนายกฯ จากคดีคลิปเสียงฮุนเซน
สำหรับเอกสารดังกล่าวได้มีการนำมาเปรียบเทียบกับเอกสารข่าวของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ในประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่า เมื่อมีประกาศพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนายสุเมธ รอยกุลเจริญ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567
ดังนั้นเพื่อให้การประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 8/ 2567 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ถูกต้องตามประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญ จึงเพิกถอนกระบวนการพิจารณาในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 และดำเนินการพิจารณาคดีใหม่ โดยองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 206