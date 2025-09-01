บนจริงทำจริง ‘เจี๊ยบ อมรัตน์’ เผยคลิปรำแก้บน หลัง ‘อิ๊งค์’ พ้นนายกฯ ภายในปี 2568

บนจริงทำจริง ‘เจี๊ยบ อมรัตน์’ เผยคลิปรำแก้บน หลัง ‘อิ๊งค์’ พ้นนายกฯ
จากกรณีที่ นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือ เจี๊ยบ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า ได้ไปบนไว้ว่าจะแก้ผ้ารำ ถ้า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายในปี 2568 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กันยายน ในช่วงเช้า เมื่อเวลา 07.30 น. นางอมรัตน์ ได้โพสต์ภาพระบุว่า “วันนี้มาแก้บน (ภาพก่อนแก้ผ้า) ตามที่ได้บนไว้ว่าถ้า นายกฯแพทองธาร พ้นตำแหน่งก่อนสิ้นปี 68 จะแก้ผ้ารำ มีสจ.อ.เมือง นครปฐม และเพื่อนฝูงบางส่วนมาร่วมเป็นสักขีพยาน ตัดคลิปเสร็จจะลงให้ชม ไม่ใช่สายมู บนด้วยความรำคาญหงุดหงิดไปงั้น แต่บนครั้งแรกก็สำเร็จผลเลย ขออภัยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าเพราะสถานที่คับแคบ และกังวลจะมีคนมาป่วนสร้างความวุ่นวายที่อาจมีผลให้แก้บนไม่สำเร็จ”
ต่อมาเวลา 08.30 น. นางอมรัตน์ ระบุว่า “3 วันหลัง แพทองธารพ้นตำแหน่ง วันนี้เวลา 8.30 น.ได้ทำการรำแก้บน แก้ผ้ารำ ที่ศาลเจ้าเสร็จลุล่วง ตัดคลิปเสร็จจะนำมาลงให้ชม”
กระทั่งเวลา 20.25 น. นางอมรัตน์ ได้โพสต์คลิปขณะรำแก้บนผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า “คลิปรำแก้บน โอกาสที่ #แพทองธาร พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี” ซึ่งในคลิปปรากฎภาพ นางอมรัตน์ ขณะแต่งกายอย่างงดงาม เข้าไปในเต็นท์ที่กางผ้าขาวกั้นไว้ ตั้งแต่ช่วงคอลงมา ก่อนจะปลดเสื้อผ้าและรำแก้บน เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจึงสวมชุดสีขาว เป็นอันเสร็จพิธี