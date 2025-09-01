ปชน. ร่อนแถลง อำนาจยุบสภา อยู่กับพท. หากไม่ทำ จำเป็นต้องเดินหน้า คืนอำนาจให้ปชช.
เมื่อวันที่ 1 กันยายน หลังจากส่งข้อความถึง สมาชิกพรรค ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง LineOA และ SMS สอบถามความคิดเห็นทิศทางการจัดตั้งรัฐบาล ล่าสุด พรรคประชาชน ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊กทางการ ว่า “อำนาจอยู่ที่รัฐบาลเพื่อไทย ถ้าจะยุบสภา ยุบได้เลย หากไม่ชัดเจน พรรคประชาชนจำเป็นต้องเดินหน้าผลักดันให้อำนาจตัดสินใจกลับสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุด”
ความว่า “วันนี้ชัดเจนแล้วว่าประชาชนต้องการการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่พรรคประชาชนเสนอต่อสังคมมาโดยตลอด นับแต่วันที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงระหว่างแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ ฮุน เซน ว่าการยุบสภาคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศ เป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกรัฐบาลใหม่ที่มีความชอบธรรม มีเสถียรภาพ และมีศักยภาพในการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ
ดังนั้น กรณีที่วันนี้ (1 ก.ย.) ตัวแทนพรรคเพื่อไทยให้ความเห็นว่าหากพรรคประชาชนไม่สามารถตัดสินใจเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งได้ อาจดำเนินการยุบสภานั้น พรรคประชาชนมีความเห็นดังนี้
(1) ถ้าพรรคเพื่อไทยจะยุบ ยุบได้เลย ด้วยอำนาจรัฐบาลรักษาการที่มีอยู่ พรรคเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องรอให้พรรคประชาชนตัดสินใจ ก็สามารถดำเนินการยุบสภาได้
(2) ถ้าเพื่อไทยไม่ทำ พรรคประชาชนต้องหานายกฯ มาทำภารกิจยุบสภา และทำประชามติเปิดทางไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
พรรคประชาชนขอยืนยันอีกครั้ง ตลอดกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา เรายืนอยู่จุดเดิมว่าสิ่งที่จะเป็นทางออกของประเทศคือการจัดการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว เราเรียกร้องให้มีการยุบสภามาอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ผู้มีอำนาจในเวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกฯ แพทองธาร หรือ ภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกฯ ไม่ได้ตอบสนอง ไม่ได้ดำเนินการยุบสภา
ดังนั้นพรรคประชาชนจึงต้องตัดสินใจว่าจะสามารถใช้เสียง สส. ของเราทั้ง 143 เสียงในสภาอย่างไร เพื่อเลือกนายกฯ มายุบสภาผ่าทางตันประเทศ นำไปสู่การเลือกตั้งพร้อมกับการจัดประชามติเปิดทางสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเร็วที่สุด