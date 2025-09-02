พิสิษฐ์ เผย ส.ว.ถกงบ 69 ราบรื่น เตรียมลงมติเย็นวันนี้ ชี้ งบเป็นเครื่องมือสำคัญจำเป็นต้องให้ผ่าน
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 2 กันยายน ที่รัฐสภา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒาพงศ์ ส.ว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กล่าวถึงภาพรวมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ว่า วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา เราแบ่งการอภิปรายออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1.ภาพรวมและงบกลาง 2.ด้านเศรษฐกิจ 3.ด้านสังคม ซึ่งได้อภิปรายจบไปแล้ว โดยวันนี้จะพิจารณาต่อในด้านที่ 4.ความมั่นคง 5.ด้านภัยพิบัติ และ 6.ด้านบริหารทั่วไป ซึ่งจะมีการลงมติภายในวันนี้ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเวลา 16.00-17.00 น. อย่างไรก็ตาม การอภิปรายในวันแรกถือว่าราบรื่นดีไม่มีอุปสรรคอะไร สมาชิกทุกคนได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตไว้อย่างเต็มที่
เมื่อถามถึงแนวโน้มการลงมติ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาล จึงจำเป็นที่จะต้องให้ผ่าน ส่วนสมาชิกคนอื่นจะคิดเห็นอย่างไรตนไม่กล้าล่วง