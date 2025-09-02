โอนไร่ละ 1 พัน ล็อตแรกฉลุย ผ่านบัญชีธกส. ส่วนที่เหลือรอ 2-4 ก.ย. จุลพันธ์ ย้ำใครยังไม่ได้รีบลงทะเบียน

โอนไร่ละ 1 พัน ล็อตแรกฉลุย ผ่านบัญชีธกส. ส่วนที่เหลือรอ 2-4 ก.ย. จุลพันธ์ ย้ำใครยังไม่ได้รีบลงทะเบียนให้เรียบร้อย
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวถึงกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ดำเนินการโครงการไร่ละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา ทั้งนาปรังและนาปี ว่า เมื่อคืนวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา มีการโอนเงินในกลุ่มแรกไปแล้ว เป็นกลุ่มของข้าวนาปรังทั่วประเทศ รวม 769,461 ราย เป็นเงิน 6,280 ล้านบาท ซึ่งผลการโอนเรียบร้อยดี ส่วนวันที่ 2-4 ก.ย. จะเป็นการโอนในส่วนของข้าวนาปี
โดยวันที่ 2 ก.ย.ช่วงกลางวันจะเป็นการโอนในกลุ่มของภาคเหนือ รวม 286,000 กว่าราย เป็นเงิน 2,459 ล้านบาท วันที่ 3 ก.ย. เป็นกลุ่มของภาคอีสาน 1,291,000 ราย เป็นเงิน 10,586 ล้านบาท และวันที่ 4 ก.ย. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะเป็นการโอนของกลุ่มเกษตรกรภาคอื่นๆที่เหลือ 137,000 ราย เป็นเงิน 1,254 ล้านบาท การดำเนินการโครงการนี้รวมแล้วจะมีผู้ได้รับประโยชน์ 2,485,000 ราย วงเงินรวม 20,580 ล้านบาท ทั้งนี้หากสังเกตจะพบว่ายังมีเงินคงค้างอยู่อีก 20,000 กว่าล้านบาท ที่ยังเป็นวงเงินที่เตรียมไว้ ซึ่งต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปตรวจเช็กเรื่องความถูกต้อง ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรหากท่านใดยังไม่ได้ ฝากให้ติดตามที่ทางอำเภอและเกษตรอำเภอในเรื่องของกลไกว่า ชื่อของท่านได้ลงทะเบียนครบถ้วนหรือไม่ เพื่อที่ทางกระทรวงเกษตรฯ ส่งรายชื่อมาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะได้ดำเนินการได้ต่อโดยเร็ว
“การดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้โอนเงินผ่านแอพพ์ทางรัฐ แต่เป็นการโอนผ่านทางบัญชีเพราะครั้งนี้มีจำนวนมากถึง 4 ล้านราย ซึ่งต้องยอมรับว่าใน 4 ล้านคน อาจเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีความพร้อมเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ จึงตัดสินใจชะลอเรื่องของแอพพ์ทางรัฐ และดำเนินการที่จะทำให้ถึงมือเกษตรกรได้เร็วที่สุด ยืนยันว่าทุกบาททุกสตางค์ถึงบัญชีพี่น้องโดยตรง“ นายจุลพันธ์ กล่าว
นายจุลพันธ์ กล่าวด้วยว่า ฝากแสดงความยินดีไปยังพี่น้องเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลยังมีความห่วงใยทุกความเดือดร้อนยังพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่