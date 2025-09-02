ทวี ยัน หนุน ‘พท.’ จับมือ ‘ปชน.’ ตั้งรัฐบาล เชื่อยุบสภาได้ไม่ขัดรธน.

ทวี มอง คดีทักษิณ ชั้น 14 ไม่ส่งผลการเมือง ชี้ เป็นพรรคเล็ก ดูตามแนวทางพรรคใหญ่ พร้อมสนับสนุนให้จัดตั้ง รบ.เสียงข้างมาก เชื่อยุบสภาได้ไม่ขัด รธน.
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคประชาชาติเราเป็นพรรคเล็กต้องอยู่กับพรรคใหญ่ซึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล จึงให้พรรคเพื่อไทยเป็นหลักในการไปรวบรวม ว่าจะมีพรรคการเมืองใดมาสนับสนุน เพราะในกฎหมายรัฐธรรมนูญการเลือกนายกรัฐมนตรีต้องมีเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่ง พรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลจึงจะต้องไปรวบรวมชื่อ
เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า ภาพที่ปรากฏเหมือนว่าเสถียรภาพของการเมืองไม่ดีแล้วทุกๆ ฝ่าย ทางที่มีผลกระทบดีที่สุดกับประชาชนก็คือยุบสภา ดังนั้นถ้าจะมีรัฐบาลใหม่ก็ต้องเป็นรัฐบาลที่มีนโยบายเดียวคือยุบสภา เหมือนอย่างสมัยนายอานันท์ ปันยารชุน เราต้องมองภาพในอนาคตว่าเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงคือประชาชน ประชาชนจะได้กำหนดจากการเลือกตั้ง แม้จะมี กกต.ก็ตาม ต้องเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมด้วย
เมื่อถามว่า พรรคประชาชาติได้มองทางเลือกไหนไว้บ้างระหว่าง โอกาสที่จะเป็นฝ่ายค้านหรือโอกาสที่จะยุบสภา พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า ตอนนี้พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าสามารถรวบรวมเสียงได้ ซึ่งมีกติกาว่าอย่ามีพรรคร่วมรัฐบาลเป็นเสียงข้างน้อย ซึ่งผิดหลักประชาธิปไตย เราก็ต้องหาทางออกอย่าให้ใครมาครอบงำ พรรคประชาชนไม่ควรถูกข่มขู่หรือครอบงำ
เมื่อถามว่า หากไม่สามารถดีลกับพรรคประชาชนได้ควรเป็นทางเลือกในการยุบสภาใช่หรือไม่ พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า อยู่ที่พรรคเพื่อไทย และพร้อมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชน ถ้าเขาจัดตั้งรัฐบาล เราสนับสนุนพรรคใหญ่ ตามระบอบประชาธิปไตยเราใช้ระบอบเสียงข้างมาก ยืนยันต้องการเป็นรัฐบาลเราก็พร้อมสนับสนุน แต่ถ้าเป็นพรรคที่มีเสียงน้อยแล้วไปรวบรวมมาถือว่าไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย
เมื่อถามว่า ได้มีการเตรียมใจเป็นฝ่ายค้านหรือไม่ พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า การเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็เป็นเรื่องที่มีเกียรติ และเราไม่สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ จึงขอดูแนวทางที่ตรงตามอุดมการณ์ของพรรค
ส่วนอำนาจในการยุบสภาจะมีหรือไม่นั้น พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล สภา ศาล สามองค์กรต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรม อะไรที่ผิดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะกฎหมายสูงสุดอย่างรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีเขียนห้าม
ผู้สื่อข่าวถามว่า ส่วนที่ศาลอาญาจะมีคำตัดสินคดีชั้น 14 ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในช่วงวันที่ 9 กันยายน จะส่งผลต่อการเมืองหรือไม่ พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า ไม่มีผล