ชัยเกษม ยันต้องคุยทุกดีล ย้ำเพื่อไทยยังไม่ติดต่อมาให้เป็นนายกฯ แย้มอาจจะมีอัศวินม้าขาว
วันที่ 2 กันยายน นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯพรรคเพื่อไทย กล่าวในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ระบุว่า ตอนนี้สุขภาพแข็งแรง ไม่มีปัญหาทุกอย่าง หมอยังบอกว่าโชคดีทุกอย่าง ตีกอล์ฟได้ แต่ก็อย่าเจออากาศร้อน
เมื่อถามว่าตั้งแต่นายกฯแพทองธาร ถูกศาลสั่งขาดคุณสมบัติ มีใครติดต่อมาให้เป็นนายกฯหรือยัง นายชัยเกษม กล่าวว่า ต้องตอบตรงๆว่าไม่มี อาจจะยังหารือกันอยู่ แต่ตนก็ไม่ว่าอะไร ถ้าให้ทำอะไรก็ติดต่อมา เขาอาจจะคิดว่ายังไม่มีอะไร ก็ปล่อยให้ตามเส้นทาง ถ้าประกาศจริงจังก็อาจจะคุยก็ได้ ก็ไม่ได้ว่าอะไร ไม่อยากให้เป็นกระเหี้ยนกระหือรือ แต่หากทำอะไรได้ก็พร้อมช่วยเหลือประเทศชาติ
เมื่อถามว่า แต่ตอนนี้เป็นแคนดิเดตคนเดียวที่เหลืออยู่ นายชัยเกษม กล่าวว่า อาจจะมีอัศวินม้าขาวพุ่งพรวดมาก็ได้ ตนไม่มีปัญหาอะไร ตอนนี้ใช้ชีวิต ก็มีความสุขกับครอบครัว แต่ถ้าทำประโยชน์กับบ้านเมืองได้ก็ยินดี ถ้าไม่ยุ่งกับผมก็สบายๆ
เมื่อถามว่า ถ้าจากระบบจะมีอัศวินขี่ม้าขาวได้อย่างไร นายชัยเกษม กล่าวว่า ตามหลักการเป็นอย่างนั้น แต่ก็มีแคนดิเดตคนอื่นอีก เอาเป็นว่าถ้าใช้ผม ผมก็ไม่เคยเกี่ยง ถ้าไม่ใช้ผมก็อยู่เฉยๆดูเขาต่อสู้กันไป
เมื่อถามว่าตอนนี้นายภูมิธรรม นายสรวงค์ หรือน.ส.แพทองธาร ยังไม่ติดต่ออีกเหรอ นายชัยเกษม กล่าวว่า เขาเป็นแกนนำแต่ไม่ได้รับผิดชอบตรงนี้ ก็ต้องไปคุยกันจนตกผลึกแล้วก็ติดต่อมาแล้วกัน ถ้าบอกว่ามีปัญหาติดขัด ผมก็ไม่มีอะไร แต่ถ้าถามว่าพร้อมไหม ผมก็ไม่มีอะไรขัดข้อง
เมื่อถามว่าข้อเสนอยุบสภา 4 เดือน แก้รัฐธรรมนูญ จะตอบว่ายังไง นายชัยเกษม กล่าวว่า ก็ต้องดูว่าใครไปรับปาก แล้วเกิดจากอะไร ไม่ใช่ว่านายก. นายข.ไปรับปากแล้วผุกพันธ์พรรค แต่ถ้าพรรคมีมติ ก็ต้องเป็นไปตามที่รับปาก ไม่งั้นก็เสีย ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจน แต่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้
เมื่อถามว่า เขาน่าจะชวนนายชัยเกษม ไปคุย นายชัยเกษม กล่าวว่าก็เป็นเรื่องของเขา ถามมาผมก็ตอบได้ในเรื่องของผม ผมก็ตอบแทนพรรคทุกอย่างไม่ได้ ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในพรรค แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค
เมื่อถามว่าถ้าพรรคไปรับปากข้อเสนอพรรคประชาชน จะทำตามนั้นไหม นายชัยเกษม กล่าวว่า ถ้าพรรคมีมติ คุยกันแล้วก็ต้องมาคุยกับผมว่ามีเหตุผลอะไร มีทางอื่นไหม ถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันเป็นมติพรรค ผมก็ต้องเห็นชอบ มันก็เป็นไปตามนั้น ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าผมจะรับปากกับใคร ต้องทำอะไรก็ต้องรู้ให้ชัดเจนก่อน ไม่งั้นก็ไม่ถูกต้อง ทำงานด้วยกันก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อน
เมื่อถามว่าก็ต้องเอาข้อตกลงมาบอกก่อน นายชัยเกษม กล่าวว่า ก็ควรเป็นอย่างนั้น เอามาบอกกันก่อน ไม่งั้นรับปากซี้ซั้ว ก็มีผลเสียหาย ไม่ได้ปฏิเสธ แต่ก็ต้องดูให้รอบคอบก่อน แล้วพรรคตัดสินใจอย่างที่มีข่าวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็ได้ยินว่าจะมีประชุมพรรควันนี้ ถ้ามีมติเขาก็คงต้องบอก
“ถ้าจะให้ผมรับผิดชอบอะไรก็ต้องให้ผมรับรู้ด้วย ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ไม่เช่นนั้นมีอะไรออกมาไม่ใช่กระทบแค่พรรค แต่ก็กระทบผมด้วย ยืนยันว่าเป็นเนื้อเดียวกัน ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทย แต่ก็ต้องคุยกัน มีเหตุผลกันผมจะไปอะไรกับเขา ” นายชัยเกษม กล่าว