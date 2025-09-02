สมศักดิ์ ไม่ห่วงโหวตนายกฯ เหตุอายุแค่ 3-4 เดือน แนะเตรียมตัวเลือกตั้งดีกว่า ยันครั้งหน้ายังอยู่เพื่อไทย
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีข้อสังเกตการตัดสินใจทางการเมืองของตนว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากเห็นว่าเป็นตัวชี้วัดว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ไปต่อหรือไม่ เพราะไม่ว่าอยู่ฝั่งไหนฝั่งนั้นก็เป็นรัฐบาลว่า ตนเข้าใจว่าต้องดูจากการเลือกตั้งมากกว่าไม่ใช่ระหว่างทาง โดยในวาระหนึ่ง 4 ปี มีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างนั้น คงเอามาคิดไม่ได้ และคงไม่เกี่ยวข้องกัน
นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ได้ชี้แจงถึงการลาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ว่า เนื่องจากตนติดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปิดงานการตรวจสุขภาพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด (อสส.) ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกำหนดการล่วงหน้าไว้อยู่แล้ว ทำให้ไม่ได้มาร่วมประชุม พร้อมยืนยันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการเมือง
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าจะยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายสมศักดิ์ กล่าวว่า อยู่ครับ
เมื่อถามว่า จากประวัติของนายสมศักดิ์ไม่เคยเป็นฝ่ายค้าน นายสมศักดิ์ กล่าวว่า มันเป็นจังหวะพอดีไม่ได้คิดอะไรมาก การเมืองไทยมันมีอุบัติเหตุทางการเมืองอยู่เสมอ มียุบพรรคบ้างอะไรบ้าง แต่เรื่องการปรับย้ายพรรคมันเกิดจากสาเหตุอื่น ไม่ใช่สาเหตุที่ตนจะไปเลือกว่าตรงโน้นจะเป็นรัฐบาลหรือตรงนี้จะเป็นรัฐบาล มันไม่ใช่แบบนั้นหรอก แต่เป็นช่วงจังหวะพอดีที่มีเหตุการณ์ทางการเมือง เช่น ยุบพรรคหรือการตัดสิทธิทางการเมือง ดังนั้น อย่าไปคิดว่าตนไปไหนต้องเป็นรัฐบาล เพราะตนไม่ได้คิดแบบนั้น ตนคิดแค่ว่าทำอย่างไร เช่นวันนี้หากฝนตกน้ำท่วม โดยเฉพาะลุ่มน้ำที่ไม่มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ถ้าน้ำท่วมภาคเหนือสุดท้ายก็จะท่วมกรุงเทพมหานครด้วย บางปีใช้งบประมาณแก้เรื่องนี้เป็นแสนล้านบาท ทำไมเราไม่คิดทำเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นระบบทางวิศวกรรมที่สามารถทำได้ เพียงแต่ว่าตนก็โชคไม่ดีทางการเมือง ถ้าเราไม่ได้ดูงานตรงนี้ มันก็จะไม่ได้แก้ปัญหาให้กับประเทศ
เมื่อถามว่า ประเมินทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างไร พรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยใครได้เปรียบกว่ากัน นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนไม่ได้คิดเรื่องนี้ เพราะมองดูแล้วถึงอย่างไรก็คงอยู่ได้ประมาณ 3-4 เดือน อย่าไปคิดอะไรมากมาย ไม่ต้องไปคิดเสียเวลากับสิ่งต่างๆตรงนี้ เพียงแต่ในช่วงระยะเวลาที่เราดำรงตำแหน่งอยู่ เราจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์ และเป็นธรรมกับระบบการบริหารจัดการให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่า เรื่องโหวตนายกฯไม่ต้องห่วง แต่ละพรรคการเมืองไปเตรียมตัวเลือกตั้งดีกว่าใช่หรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ได้ห่วง ต่างฝ่ายต่างเตรียมตัวเลือกตั้งดีกว่า