สรวงศ์ ยันครม.ไม่พูดเรื่องยุบสภา ย้ำรบ.รักษาการมีอำนาจยุบ ปัดเป็นไพ่ใบสุดท้ายกดดันปชน.

‘สรวงศ์’ ย้ำ รบ.รักษาการ ยุบสภาได้ ชี้เป็นออปชั่นทางกฎหมาย ปัดเป็นไพ่ใบสุดท้าย ใช้กดดัน ปชน.
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการประสานกับพรรคประชาชนเพื่อตั้งรัฐบาลว่า ช่วงนี้รอการประชุมของพรรคประชาชน ซึ่งเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะกระบวนการแต่ละพรรคมีความต่างกัน และพรรคประชาชนก็ได้เปิดให้มีการรับฟังเสียงของสมาชิกพรรคทั้งหมดไม่เพียงแต่ ส.ส.
เมื่อถามย้ำว่า มีความคืบหน้าหลังการพูดคุยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคมหรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ยังไม่มี วันนั้นเป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ว่าเรารับข้อเสนอ 3 ข้อของพรรคประชาชน ส่วนข้อเสนอ 4 ข้อที่เรานำไป ไม่ได้เป็นการกดดัน แต่เป็นการเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งการนำรัฐธรรมนูญ ปี 2540 มาเป็นต้นฉบับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ย้ำว่าอยากให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เมื่อถามว่า สุดท้ายแล้วหากไม่เลือกฝั่งได้ฝั่งหนึ่งจะมีความเป็นไปได้ในการยุบสภาหรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ยุบสภาเป็นไปได้อยู่แล้ว และตนไม่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าหากพรรคประชาชนไปเลือกอีกฝั่งหนึ่งจะยุบสภา แต่ให้สัมภาษณ์ว่าการยุบสภาเป็นไปได้เสมอ พอการเมืองทุกอย่างเป็นไปได้ตลอด และการยุบสภาก็เป็นอีกออปชั่นที่รักษาการรัฐบาล ณ ปัจจุบันสามารถทำได้ ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อถกเถียง ไม่ได้เป็นข้อกดดันหรือต่อรองอะไรทั้งสิ้น
เมื่อถามย้ำว่า การยุบสภาถือเป็นไพ่ใบสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ไม่ใช่ไพ่ใบสุดท้าย แต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางกฎหมายสามารถทำได้ และจะทำหรือไม่ทำก็เป็นอำนาจของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี และยืนยันว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ไม่มีการพูดถึงเรื่องยุบสภา