ภูมิธรรม ยัน ไม่มีเรื่องยุบสภาในหัว ซัด พริษฐ์ ไม่เข้าใจปชต. ถามอีก ภูมิใจไทย น่าไว้ใจตรงไหน
เมื่อเวลา 09.35 น.วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงาน ว่า ยังไม่เห็นวาระ หากเสนอมีอำนาจเต็มที่ทำได้ ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่รักษาการ และมีอำนาจในการยุบสภา รวมถึงรัฐมนตรีทุกคนที่เซ็นหนังสือก็เซ็นในฐานะรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวถามว่าในที่ประชุม ครม.จะมีการหารือถึงเรื่องการยุบสภาหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังไม่ได้หารือ เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจนกว่าจะจับมือตั้งรัฐบาลไปจนถึงการเลือกนายกฯ
เมื่อถามว่ายังมีเวลาตัดสินใจเรื่องการยุบสภา ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการอยู่แล้ว แต่เวลานี้อยู่ในช่วงเวลาการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน มีการช่วงชิงการพูดคุย การทำความเข้าใจ และตกลงจะร่วมรัฐบาลกัน แต่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ขณะนี้พรรคประชาชน ยังไม่บอกว่าจะไม่เอาพรรคเพื่อไทย และไม่ได้บอกว่าไม่เอาพรรคภูมิใจไทยเช่นกัน ทุกอย่างยังเหมือนเดิม เพียงแต่พรรคประชาชนยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นทางการ เขายังมีความเห็นต่างอยู่ ต้องรอให้เขาตัดสินใจให้ชัดเจน กลไกประชาธิปไตยมีหนึ่งสองสามสี่ ให้ทำ แต่ตอนนี้ยังไม่ ได้เจรจาจนข้อยุติ จะโหวตให้ใคร แล้วโหวตจะได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้ เพราะความเห็นสส.ในที่ประชุม ของพรรคประชาชน ก็ยังแตกกัน วันนี้จะต้องชัดเจน เพื่อเสนอชื่อเข้าสภา แล้วโหวตให้สำเร็จ คำถามทุกอย่างก็จะหมดไป
เมื่อถามว่า พรรคประชาชน (ปชน.) ดูเหมือนยังไม่ไว้ใจทั้งสีแดง และสีน้ำเงิน นายภูมิธรรม กล่าวย้อนว่า แล้วจะทำอย่างไร เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยกให้ใครเลยและเป็น3 ขั้ว
เมื่อถามย้ำว่าจะมีโอกาสที่ขั้วเดิมไหลไปรวมกันหรือไม่ นายกล่าวว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาล ถ้าพูดถึงความเป็นไปไม่ได้แล้วจะคุยกันได้อย่างไร เมื่อถามว่าหากพรรคประชาชนไม่เลือกใครเลยจะเป็นอย่างไร นายภูมิธรรมกล่าวว่า ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นอย่างนั้น รอการประชุมของเขาให้ชัดเจน อย่าไปถ้าก่อน ถ้ามัวแต่ไปถ้าตรงนั้นตรงนี้การทำงานก็จะไปไม่ได้
เมื่อถามถึงกรณีที่ นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยจบเกมไม่ลงจะไปดึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี กลับมา นายภูมิธรรม กล่าวว่าไปไกลเกินไป นายเทพไท อย่าตัดสินใจไปไกล
เมื่อถามว่า มีอะไรให้ความมั่นใจกับพรรคประชาชนว่าพรรคเพื่อไทย จะไม่หักหลัง นายภูมิธรรม กล่าวว่า หักหลังหรือไม่หักหลังอยู่ที่พรรคประชาชนตัดสินใจ เมื่อถามย้ำว่าได้ยื่นอะไร เพื่อให้พรรคประชาชนเกิดความมั่นใจ นายภูมิธรรม กล่าวว่า เราพูดชัดเจนและประกาศต่อสาธารณะตรงนี้ ว่าเราจะทำเรื่องต่างๆ และรอคำตอบของพรรคประชาชน ที่จะแจ้งเรากลับมา ส่วนจะเลือกเราหรือไม่เลือกเราอยู่ที่ดุลพินิจ เขาจะเลือกเราหรือจะมาร่วมรัฐบาลกับเราก็ได้ หรือจะเลือกพรรคภูมิใจไทยแล้วตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยก็ได้ ไม่ต้องอุบอิบ ถ้าจะเข้าร่วมกับพรรคภูมิใจไทยแล้วขอกระทรวงหลักเขาก็ฟังอยู่แล้ว จะขอกระทรวงมหาดไทยก็ได้ คิดว่าพรรคภูมิใจไทยก็ยอม จะเอากระทรวงไหนก็ได้ เป็นการตัดสินใจของพรรคประชาชน ไม่ใช่การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทย หรือของใคร
เมื่อถามว่า ดูเหมือนพรรคประชาชน ต้องการเลือกนายกฯเพื่อให้มายุบสภาฯ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ข้อเสนอเท่ากันทั้งพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทย ซึ่งเราก็เสนอเพิ่มเติม เขาจะเอาหรือไม่ก็ตาม ส่วนข้อเสนอที่ให้สนับสนุนเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขอะไรนั้น ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทย ก็เหมือนกัน
ส่วนที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยตระบัดสัตย์ในความเป็นจริงไม่ใช่ เพราะในการเลือกครั้งก่อน ที่ตกลงกันไว้คือ สนับสนุน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ก็โหวตให้ครบถ้วน 140 คน ทั้ง 2 ครั้ง แต่สิ่งที่ตกลงคือเขาจะดูแลเสียงส.ว.เองจะไปขอเสียงสนับสนุน แต่ปรากฏว่าส.ว.ไม่ได้เป็นไปตามนั้น ฉะนั้นจะว่าเราไม่ได้เพราะเรายังเลือกเขาอยู่ ส่วนเงื่อนไขที่ขอเวลา 10 เดือนแล้วเราเห็นต่างเพราะเห็นว่ามากเกินไป ที่จะมาแก้ปัญหาของประเทศ และมาบอกว่าเราฉีก เอ็มโอยู ทั้งที่เราพูดชัดเจนว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราไปไม่ได้
และก่อนที่จะตั้งรัฐบาลก็ได้เชิญทุกพรรคมาคุย ซึ่งไม่เห็นด้วยกับ 112 ไม่เอาพรรคก้าวไกล เงื่อนไขก็ชัดเจน หากตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกินแหนงแคลงใจพรรคเพื่อไทย ก็มีสิทธิที่จะคิดได้ แต่ตนบอกว่าอยากให้ลืมอดีต และขอโทษกัน เพราะวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดที่ตนต้องลาประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เพื่อมาหารือกับพรรคประชาชนตามที่เรียกร้อง แล้วจะบอกว่าไม่ไว้วางใจ พรรคเพื่อไทยถามว่าพรรคภูมิใจไทยมีอะไรให้ไว้วางใจ เพราะคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตลอด แม้แต่นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ก็ยังพูดในที่ประชุมให้ไปย้อนดู
นายภูมิธรรมกล่าวว่า สิ่งที่พรรคประชาชนต้องคิดคือ ไม่มีเหตุผลที่จะไว้ใจหรือไม่ไว้ใจใคร ถ้าไม่ไว้ใจเพื่อไทย แล้วพรรคภูมิใจไทย น่าไว้ใจหรือ และหากพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลและใช้อำนารมว.มหาดไทย มาทำเรื่องเขากระโดงให้ยุติก็จบ เราไม่สามารถเอาที่หลวงกลับคืนได้ รวมถึงเรื่องของส.ว.ก็มีกลไกให้สั่งการได้ แล้วถามว่าอะไรคือความมั่นใจของพรรคประชาชน ที่มีต่อการเลือกตั้ง
“เราไม่ได้มีอะไรด้อยกว่าพรรคภูมิใจไทย ประวัติที่ผ่านมาเราเลือกประชาธิปไตยชัดเจนมาตลอด ไม่ได้ยกมาพูดเพื่อกลบเรื่องอื่น พรรคประชาชน จะร่วมกับพรรคภูมิใจไทย ก็ได้ เพราะเป็นสิทธิของพรรคการเมืองแต่อย่ามาบอกว่า เราไม่น่าไว้ใจ แต่ถ้าภูมิใจไทยน่าไว้วางใจ อยากให้พูดมาให้ชัด ว่าพรรคภูมิใจไทยน่าไว้วางใจตรงไหน ขอให้พูดเหตุผลมา เราก็จะยอมรับ” นายภูมิธรรม กล่าว
เมื่อถามว่าพรรคประชาชน เดินเกมเพื่อกดดันให้เกิดการยุบสภา หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า หากพูดอย่างนั้นก็ว่าเขาร้ายเกินไป แสดงว่าที่เดินเกมมาทั้งหมดไม่ได้สนใจ ความปั่นป่วนที่เกิดขึ้น แล้วจะเป็นปัญหาต่อประเทศอย่างไร ซึ่งตนไม่เชื่อว่าพรรคประชาชนจะคิดถึงขนาดเอาเกมส่วนตัว มาแก้ปัญหาและสร้างผลกระทบให้กับประเทศชาติ
เมื่อถามว่าแกนนำบางคนของพรรคประชาชน เช่น นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ออกมาระบุว่าจะยุบสภาก็ยุบ ไม่ต้องรอการตัดสินใจของพรรคประชาชน นายภูมิธรรมกล่าวว่า นายพริษฐ์ ไม่เข้าใจกระบวนการประชาธิปไตยหรือ ว่าขณะนี้กำลังหารือตั้งรัฐบาล ถ้าให้ยุบสภาแสดงว่าเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลัก วันนี้ยังไม่ใช่เรื่องที่ต้องตัดสินใจในกระบวนการประชาธิปไตยอื่นๆ เวลานี้ต่างฝ่ายต่างรวบรวมเสียง และที่พรรคภูมิใจไทย บอกว่าได้มากกว่า 280 เสียง นั่นแสดงว่ามั่นใจตกลงกับพรรคประชาชนได้แล้ว สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเวลานี้เป็นการเล่นละครหรือ ถ้าเป็นอย่างนั้นพรรคประชาชนจะต้องรับผิดชอบ เวลานี้เชื่อว่าทุกฝ่ายกำลังพิจารณากันอยู่ เพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ ถ้าไปพูดเรื่องอื่นแล้วยุให้ยุบสภา แสดงว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริง คืออยากยุบสภาอย่างเดียว และที่พูดมาก่อนหน้านั้นว่าอยากยุบสภา ทั้งที่สถานการณ์ตอนนั้น ยังไม่มีอะไร ศาลยังไม่ได้ตัดสิน วันนี้อยากให้สวมหัวใจประชาธิปไตย อย่าใช้ความโกรธเกลียดชัง และถามย้ำว่าพรรคภูมิใจไทย ดีกว่าพรรคเพื่อไทยตรงไหน ขอฝากถาม
เมื่อถามว่ายังมั่นใจหรือไม่ว่าการเมืองยังไม่ถึงขั้นเดทล็อค หรือเดินต่อไปไม่ได้ นายภูมิธรรม กล่าวว่า พรรคร่วมรัฐบาลยังจับมือกันอยู่ อาจมีการตีความว่าเพราะรัฐมนตรีที่ไม่มา ร่วมนั่งแถลงข่าว ขณะที่แต่ฝั่งนั้นบอกว่าได้ 280 หรือ 300 เสียง และบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ตัดสินใจ ถามว่าจะเชื่อใคร ต้องมีใครหลอกหรือโกหก ดังนั้นอย่าเพิ่งสรุปกับเสียงที่เล่ามา วันนี้เป็นเรื่องที่หาทางออกให้กับประเทศ และเลือกรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาวิกฤต เรื่องไหนถ้ายังไม่ยืนยันชัดเจนอย่าเอามาพูดให้เกิดความให้เกิดความไม่มั่นใจ กับเสถียรภาพของรัฐบาล ขอฝากสื่อด้วย
เมื่อถามว่าพรรคประชาชน ระบุหรือไม่จะให้คำตอบเมื่อไหร่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่เป็นไรทำให้ชัดเจนและให้แจ้ง มา แต่เขายังไม่ได้แจ้งเรา จะให้ไปคิดก่อนได้อย่างไร
เมื่อถามถึงความรู้สึกวันที่ไปเทียบเชิญพรรคประชาชนแล้วถูกมวลชนตะโกนไล่และด่านายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่เป็นไร เพราะคิดว่าไม่ใช่ที่ตัวพรรค แต่เป็นผู้สนับสนุนและเป็นสิทธิ เราเป็นบุคคลสาธารณะ รับฟังได้ไม่มีปัญหาอะไร และสายตาของผู้คนก็เห็นอยู่
เมื่อถามถึงข้อสังเกตพรรคเพื่อไทย อาจต้องการดึงเกมเพื่อหวังให้สถานการณ์การเมืองไปสู่การรัฐประหาร นายภูมิธรรม กล่าวทันทีว่า อย่าโยนความผิดมาให้พรรคเพื่อไทย ทำไมไม่คิดกลับไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ ดึงเวลาเพื่อที่จะดึงคนของพรรคเพื่อไทยออกไป
เมื่อถามว่า ฟางเส้นสุดท้ายที่จะทำให้ต้องตัดสินใจยุบสภาคืออะไร นายภูมิธรรม กล่าวว่าอยู่ที่สถานการณ์ทางการเมือง อะไรที่เดดล็อคไปไม่ได้ นายภูมิธรรม กล่าวว่า กระบวนการประชาธิปไตย ยังมีหนทางเลือกอยู่หลายทาง และยังไม่คิดจะต้องยุบสภาอยู่ในหัว แม้จะเป็นกระบวนการที่มีอยู่แล้ว แต่วันนี้กำลังคุยกันว่าจะตั้งรัฐบาลร่วมกันอย่างไร อย่าคิดไปไกลจากสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่