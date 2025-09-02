รมต.แจ้งลาประระชุมครม. อรรถกร-อัครา พรรคกล้าธรรม จตุพร-สุชาติ-อนุชา ไม่ร่วมด้วย

รมต.พรรคกล้าธรรม แจ้งลาประระชุมครม. จตุพร-สุชาติ -อนุชา ไม่ร่วมด้วย
เมื่อวันที่ 2 ส.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยจับตาวาระการการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการการ และโครงการต่างๆ ที่ยังค้าง มีวาระเพื่อพิจารณา 17 เรื่อง , เพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วง 12 เรื่อง ,เพื่อทราบ 8 เรื่อง และเพื่อทราบข้อมูล 1 เรื่อง
โดยมีรัฐมนตรี แจ้งลาประชุม 6 คน 1.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.เกษตรและสหกรณ์
2.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รมว.พาณิชย์ 3.นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 4.นายอนุชา สะสมทรัพย์ รมช.สาธารณสุข 5.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมช.พาณิชย์
