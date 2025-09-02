ภูมิใจไทย ท้าภูมิธรรม กล้าๆยุบสภา ยันไม่กลัวเลือกตั้ง ซัดเพื่อไทยก็เคยหักหลังพรรคประชาชน

สิริพงศ์ โต้กระแสยุบสภา บอก ‘ภูมิธรรม’ พูดมานานแล้ว หากมั่นใจก็ทำเลย แต่ให้รับความเสี่ยง หากเหตุผลคือการพ้นอำนาจ ย้ำ ‘ภูมิใจไทย’ ไม่หวั่นสนามเลือกตั้ง เตรียมพร้อมงานพรรคแล้ว บอก หาก ‘ปนช.’ ไม่สนับสนุนก็กลับเป็นฝ่ายค้าน รับ ‘พรรคส้ม’ คงหวาดระแวงสองฝ่าย แต่ไม่อยากชี้นำ ‘เพื่อไทย’ เคยหักหลัง
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 2 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่รัฐบาลรักษาการจะยุบสภา ว่า หากรักษาการนายกรัฐมนตรี มั่นใจว่ามีอำนาจก็ทำไป จากนี้เราคงไม่ต้องพูดอะไร เพราะมีนักวิชาการทางกฎหมายก็ออกมาบอกว่าทั้งยุบได้และไม่ได้ ขอให้ไปประเมินความเสี่ยงเอาเอง เห็นเป็นเรื่องที่พูดมานานแล้วก็แล้วแต่ท่านเลย
ทั้งนี้ หากมีการยุบสภา พรรคภูมิใจไทยพร้อมสู่สนามการเลือกตั้งหรือไม่ นายสิริพงศ์ ย้ำว่า พรรคภูมิใจไทยพร้อม อย่างเมื่อวานนี้ก็มีการทบทวนคำสั่งของหัวหน้าพรรค เตรียมหาผู้สมัครและกระบวนการที่เกี่ยวกับเลือกตั้ง ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ติดอะไร
ผู้สื่อข่าวถามย้ำ ว่าเป็นการวัดใจของพรรคเพื่อไทยที่จะยุบสภาใช่หรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เรื่องนี้แล้วแต่ว่าจะคิดบนปัจจัยอะไร ตามปกติควรดูเหตุแห่งการยุบสภา ถ้าเป็นห่วงเรื่องที่ภูมิใจไทยจะรวมเสียงได้เป็นรัฐบาล และให้ท่านพ้นรัฐบาลรักษาการ อันนี้ก็แล้วแต่ท่าน หากพรรคประชาชนไม่จับมือกับพรรคภูมิใจไทย ก็พร้อมเป็นฝ่ายค้านต่อไป เราก็จะทำหน้าที่ของเราเหมือนเดิม อีกทั้งก่อนวันที่ 29 สิงหาคม ก็มีการพูดถึงฉากทัศน์ต่าง ๆ ว่าพรรคจะทำอย่างไรต่อไป วันนี้หากพรรคประชาชนไม่สนับสนุน เราต้องยอมรับการตัดสินใจของเขา
ส่วนจะต้องเตือนพรรคประชาชนหรือไม่ เพราะพรรคเพื่อไทยก็เคยผิดคำพูดต่อพรรคประชาชน นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เรื่องนี้พรรคประชาชนคงมีวิจารณญาณ ที่ผ่านมาแกนนำของพรรค ได้ให้ความเห็นเรื่องนี้ไปแล้ว คงไม่มีความจำเป็นที่เราต้องไปชี้นำ เพราะตอนนี้เราก็ทราบว่าเขาหวาดระแวงทั้ง 2 ฝ่าย และสิ่งที่เราบอกได้ คือเราจริงใจและทำดีที่สุดแล้ว