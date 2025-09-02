แพทองธาร เข้าพรรคพท.ยิ้มให้สื่อ ก่อนร่วมประชุมสส. ช่วงบ่าย ฟาก ชัยเกษม เตรียมเข้าพรรค

”แพทองธาร“ เข้าพรรคพท.ยิ้มให้สื่อก่อนร่วมประชุม สส. ช่วงบ่าย ฟาก “ชัยเกษม” เตรียมเข้าพรรคด้วย
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 2 ก.ย. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางมายังที่ทำการพรรคเพื่อไทย ซึ่งจะมีการประชุมประจำสัปดาห์ โดยช่วงเวลา 13.00 น. จะเป็นการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในแต่ละภาค ส่วนเวลา 15.00 น. จะเป็นการประชุม สส.รวมทุกภาค โดยทันทีที่น.ส.แพทองธาร เดินทางมาถึง ได้เข้ามาด้านในตึก ผู้สื่อข่าวจึงถามถึงการเดินทางมาที่พรรควันนี้ จะมีการพูดคุยในเรื่องใดบ้าง ซึ่งน.ส.แพทองธารไม่ได้ตอบคำถาม เพียงแต่ยิ้มให้สื่อมวลชนและขึ้นลิฟต์ไปทันที
ทั้งนี้ มีรายงานว่าในเวลา 13.00 น. นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทย จะเดินทางมายังที่ทำการพรรค และคาดว่าจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนด้วย